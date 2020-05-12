Центр экспериментальной музеологии принимает заявки на гранты

Моральная философия для свободной России
Андрей Гросс об Александре Сергеевиче Есенине-Вольпине12 мая 2020950
До 25 мая открыт прием заявок на участие в международной исследовательской программе «Музей в предельном состоянии», которую организует Центр экспериментальной музеологии (ЦЭМ). Лучшие проекты получат грантовую поддержку.
В программе могут участвовать исследователи гуманитарных специальностей из разных стран, желающие провести исследование в период с 1 июля по 31 декабря 2020 года.
Заявки принимаются по адресу cem@redmuseum.church. Заявка (на русском или английском языке) должна быть оформлена в единый PDF-файл и состоять из:
Заявки рассмотрят члены ЦЭМ, отобранные проекты объявлены до 30 июня. Они получат финансовую и административную поддержку.
Финансовая поддержка индивидуальна, зависит от бюджета конкретного проекта и может включать расходы на транспорт и проживание; административная поддержка подразумевает помощь в организации исследования в российских институциях, если это необходимо.
Результатом исследовательского проекта должен стать текст (минимум 20 страниц) по заявленной теме.
Организаторы программы предлагают следующие темы:
ЦЭМ — инициатива фонда V-A-C, направленная на развитие и поддержку инновативных проектов, обращенных к экспериментам с формой художественных институций, а также к выставке и музею как особым медиа.
Отталкиваясь от советской авангардной музеологии и русского космизма, ЦЭМ стремится внести свой вклад в производство знаний о музее как институциональном и художественном агенте, с исторической или футуристической точки зрения, через факт и вымысел отразить множество междисциплинарных связей, заключенных в понятии музея, и сформировать вокруг него сеть исследователей.
Исследовательская грантовая программа ЦЭМ была запущена в 2016 году. Ее первый набор объединил 14 художников, кураторов, теоретиков и историков искусства из Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Греции, России, США и Украины. Результаты их исследований будут опубликованы в альманахе, который выйдет в 2020 году на русском и английском языках.
В 2016–2017 годах на COLTA.RU был опубликован цикл материалов в рамках совместного проекта с ЦЭМ.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
11:30Центр экспериментальной музеологии принимает заявки на гранты
10:38Зинаида Пронченко и Константин Мильчин станут гостями онлайн-программы «Пионера»
Вчера
18:00«Ночь музеев — 2020» будет виртуальной
16:42Beat FIlm Festival устраивает онлайн-показ фильма о протестном рейве в Тбилиси
15:57Издательство Ad Marginem запустило веб-радио
15:15Открылся юбилейный спецпроект группы «Би-2»
14:53«Порядок слов» объявил онлайн-программу до конца мая
13:31Компания Rimini Protokoll выпустила аудиотур по домуВсе новости
Андрей Гросс об Александре Сергеевиче Есенине-Вольпине12 мая 2020950
Что смотреть, слушать, где задавать вопросы и где готовить еду из спасенных продуктов?12 мая 2020582
Фестиваль Ecocup Green Talks впервые в России представляет фильм Симона Кесслера о девяти юных климатических активистках со всего света12 мая 2020448
Скрипач, ставший лицом климатического движения в России, — в откровенном разговоре о протесте, одиночестве, единении, деньгах на жизнь и встречах с Гретой Тунберг12 мая 2020585
Ирина Кравцова о работе и книгах Издательства Ивана Лимбаха12 мая 20201208
Сопредседатель совета директоров Европейской сети независимой жизни Капка Панайотова — о том, как права людей с инвалидностью часто становятся риторикой12 мая 2020488
Большой разговор в день 50-летия Дмитрия Чернякова11 мая 20204000
Онлайн-ретроспектива фильмов Бориса Юхананова11 мая 20201423
Полина Барскова о блокадном тексте8 мая 20202355
Взгляд из 2055 года8 мая 20203019
Нурия Фатыхова о том, как дискуссии вокруг сериала заставили нас обсуждать советский империализм8 мая 202016081
Расшифровываем сборник советских песен, составленный Егором Летовым в конце 1980-х8 мая 202010778