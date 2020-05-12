Зинаида Пронченко и Константин Мильчин станут гостями онлайн-программы «Пионера»

13 и 15 мая в онлайн-программе «Голос разума» кинотеатра «Пионер» состоятся встречи с кинокритиком Зинаидой Пронченко и литературным критиком Константином Мильчиным.

Присоединиться к дискуссиям проекта «Голос разума» можно в инстаграме кинотеатра «Пионер».

Начало в 18:30. Дискуссии ведет куратор публичной программы кинотеатра «Пионер» Сергей Сдобнов.

Сегодня, 13 мая, он поговорит с киноктритиком, журналистом, шеф-редактором журнала «Искусство кино», постоянным автором журнала «Сеанс», COLTA.RU, «Кино ТВ», колумнистом издания «Москвич Mag» Зинаидой Пронченко о том, как мы стали смотреть и обсуждать кино дома.

Вопросы для обсуждения:

Новое кино выходит только в онлайне?

О чем пишут киномедиа, когда нового кино стало меньше?

Как изменилась жизнь кинокритика, когда закрылись кинотеатры?

Какие сериалы и премьеры советует «Искусство кино»?

Что (кроме «Дау») сейчас обсуждают в киномире?

Гостем выпуска 15 мая станет литературный критик, журналист, шеф-редактор сервиса Storytel, главный редактор сайта «Горький» Константин Мильчин. Темой выпуска станут аудиокниги — для чего нужно их слушать и как лучше это делать.

Вопросы для обсуждения:

Как работает сервис аудиокниг Storytel?

Какие аудиосериалы и подкасты появились во время карантина?

Какие книги слушают во время пандемии?

С чего начать, если хочешь перейти на аудиокниги?

Какие книги лучше слушать, чем читать?

















































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