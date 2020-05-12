Зинаида Пронченко и Константин Мильчин станут гостями онлайн-программы «Пионера»

Моральная философия для свободной России
Андрей Гросс об Александре Сергеевиче Есенине-Вольпине12 мая 2020953
13 и 15 мая в онлайн-программе «Голос разума» кинотеатра «Пионер» состоятся встречи с кинокритиком Зинаидой Пронченко и литературным критиком Константином Мильчиным.
Присоединиться к дискуссиям проекта «Голос разума» можно в инстаграме кинотеатра «Пионер».
Начало в 18:30. Дискуссии ведет куратор публичной программы кинотеатра «Пионер» Сергей Сдобнов.
Сегодня, 13 мая, он поговорит с киноктритиком, журналистом, шеф-редактором журнала «Искусство кино», постоянным автором журнала «Сеанс», COLTA.RU, «Кино ТВ», колумнистом издания «Москвич Mag» Зинаидой Пронченко о том, как мы стали смотреть и обсуждать кино дома.
Вопросы для обсуждения:
Гостем выпуска 15 мая станет литературный критик, журналист, шеф-редактор сервиса Storytel, главный редактор сайта «Горький» Константин Мильчин. Темой выпуска станут аудиокниги — для чего нужно их слушать и как лучше это делать.
Вопросы для обсуждения:
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
11:30Центр экспериментальной музеологии принимает заявки на гранты
10:38Зинаида Пронченко и Константин Мильчин станут гостями онлайн-программы «Пионера»
Вчера
18:00«Ночь музеев — 2020» будет виртуальной
16:42Beat FIlm Festival устраивает онлайн-показ фильма о протестном рейве в Тбилиси
15:57Издательство Ad Marginem запустило веб-радио
15:15Открылся юбилейный спецпроект группы «Би-2»
14:53«Порядок слов» объявил онлайн-программу до конца мая
13:31Компания Rimini Protokoll выпустила аудиотур по домуВсе новости
Андрей Гросс об Александре Сергеевиче Есенине-Вольпине12 мая 2020953
Что смотреть, слушать, где задавать вопросы и где готовить еду из спасенных продуктов?12 мая 2020583
Фестиваль Ecocup Green Talks впервые в России представляет фильм Симона Кесслера о девяти юных климатических активистках со всего света12 мая 2020449
Скрипач, ставший лицом климатического движения в России, — в откровенном разговоре о протесте, одиночестве, единении, деньгах на жизнь и встречах с Гретой Тунберг12 мая 2020586
Ирина Кравцова о работе и книгах Издательства Ивана Лимбаха12 мая 20201212
Сопредседатель совета директоров Европейской сети независимой жизни Капка Панайотова — о том, как права людей с инвалидностью часто становятся риторикой12 мая 2020490
Большой разговор в день 50-летия Дмитрия Чернякова11 мая 20204000
Онлайн-ретроспектива фильмов Бориса Юхананова11 мая 20201424
Полина Барскова о блокадном тексте8 мая 20202356
Взгляд из 2055 года8 мая 20203020
Нурия Фатыхова о том, как дискуссии вокруг сериала заставили нас обсуждать советский империализм8 мая 202016081
Расшифровываем сборник советских песен, составленный Егором Летовым в конце 1980-х8 мая 202010779