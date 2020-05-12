«Ночь музеев — 2020» будет виртуальной

Пишущая машинка Mercedes Elektra. Германия, Берлин, 1920-е годы © Музей Altes Haus, Калининград

В этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19 акция «Ночь музеев» во всем мире впервые проводится в онлайн-формате. Акция назначена на на 16 мая. О своих планах на этот день сообщили Музей Москвы, Политех и другие российские музеи.

16 мая Политехнический музей проведет акцию «Ночь (не) в музее». В 12:00 в прямом эфире в социальных сетях Политеха можно будет совершить виртуальное путешествие по музеям России — от Калининграда до Владивостока.

Откроет программу приветствие Политеха, специальными гостями станут несколько европейский музеев, в том числе Музей науки (Лондон), Мотор-музей (Рига) и Автомобильный музей (Турин). Свое участие в акции также подтвердили Центр современного искусства «Заря» (Владивосток), Музейно-выставочный центр (Находка), Музейный центр «Площадь Мира» (Красноярск), МВК «Музей Норильска», Музей природы (Новосибирск), Музей имени М.А. Врубеля (Омск) и еще десять российских музеев.

Цель проекта «Ночь (не) в музее» — рассказать о том, как жили музеи в режиме самоизоляции и чем они встретят своих первых посетителей. Еще одной задачей акции станет сбор пожертвований в пользу музеев и развитие традиций помощи культурным институциям.

В «Ночи музейных путешествий», которую устраивает Музей Москвы, примут участие 22 музея со всего мира. Директора, кураторы и экскурсоводы записали короткие видео об экспонатах, с которыми связаны городские легенды и свидетельства этапных моментов в истории.

Трансляция начнется 16 мая в 19:00 в инстаграме Музея Москвы. Зрителям «Ночи музейных путешествий» предстоит видеопрогулка по музеям Нью-Йорка, Сиднея, Лондона, Амстердама, Стокгольма, Янчжоу, Киото и Ливерпуля, городским музеям Владивостока, Калининграда, Екатеринбурга, Ижевска и других городов в России и за ее пределами.

Государственный центр современного искусства в Нижнем Новгороде (Арсенал) 16 мая с 20:00 до полуночи организует мультимедийный проект и онлайн-шоу в прямом эфире «Ночь светла».

Это виртуальная прогулка от Верхне-Волжской набережной до дворов Рождественской, наполненная городскими пейзажами, произведениями уличного искусства и архитектурой, сопровождающаяся художественными и философскими текстами, интервью и разговорами с историками, кураторами, музыкантами, художниками.

Прогулка пройдет на стыке онлайн и оффлайн. В оффлайне — художник, психогеограф Дмитрий Степанов и куратор, городской исследователь Александр Курицын будут всю ночь перемещаться по городским пространствам с камерами в руках, превращаясь в своего рода глаза города. В онлайне — главный редактор интернет-издания «The Village Нижний Новгород» Мария Гончарова и музейный педагог, сотрудник образовательного отдела Арсенала Римма Газе будут комментировать прогулку и модерировать разговоры вокруг нее. А журналист Марк Григорьев пройдется вместе с нами по тем же местам Нижнего Новгорода и теми же маршрутами, но в гугл-панорамах разных лет.

Присоединиться к путешествию можно на сайте Арсенала, на его страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook, а также на YouTube-канале музея.

16 мая в рамках «Ночи музеев — 2020» Музей русского импрессионизма совместно с театром «Балет Москва» запустят музейно-танцевальную лабораторию и исследуют понятие «миграция». Прямая трансляция начнется в 21:00 в социальных сетях и на YouTube-канале музея.

На языке живописи и танца будут рассказаны истории пяти известных русских художников, переехавших в другие страны. Серию хореографических этюдов по мотивам картин поставил хореограф Артемом Игнатьев.

«Мы с артистами попытались выйти за границы полотен и оживить их: поразмышлять о том, кто мог присутствовать на нем, почему персонаж ушел или остался, — говорит он. — Каждый артист выбрал одну картину, затем выполнил серию домашних заданий, из которых родились черновые этюды – личные впечатления каждого от того или иного произведения. Лёгкости и позитивного контекста добавляет музыка 1930-х годов».







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