Beat FIlm Festival устраивает онлайн-показ фильма о протестном рейве в Тбилиси

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Сегодня, 12 мая, международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival начал онлайн-показ фильма «Raving Riot: Рейв у парламента».
Фильм доступен онлайн на iTunes, Google Play, Okko, ivi, Wink и других сервисах. Их полный список приводится на сайте ravingriot.ru.
В мае 2018 года в Тбилиси произошло событие, за которым следил весь мир. В знак протеста против полицейского рейда в ночных клубах тысячи человек вышли к зданию парламента на улице Руставели и устроили стихийный рейв. Через два дня министр внутренних дел Георгий Гахария был вынужден попросить прощения у протестующих.
Молодой режиссер Степан Поливанов оказался в самой гуще протеста. Отснятый им материал лег в основу фильма «Raving Riot: Рейв у парламента», российская премьера которого состоялась на Beat Film Festival 2019. Фильм собрал больше 10 тысяч зрителей в российском прокате, а также был показан в лондонской галерее Тейт Модерн.
«Raving Riot: Рейв у парламента» дополнил подборку Beat Film Festival в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD», в которую вошли главные хиты фестиваля последних лет, в том числе «Рейв в Иране», «Студия 54», «Баския: Взрыв реальности», «Берлинский фейсконтрольщик» и другие фильмы о музыке, моде, современном искусстве и уличной культуре. Для новых пользователей сервис до конца мая открыл бесплатный доступ к своему каталогу по специальному промокоду BEATHD.
В этом году Beat Film Festival в связи с пандемией коронавируса COVID-19 состоится с 21 июля по 2 августа. В зависимости от ситуации, он пройдет в обычном или в онлайн-формате.
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