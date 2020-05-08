Ильдар Абдразаков и Игорь Бутман дадут праздничный онлайн-концерт

© Георгий Кардава

10 мая в мультимедийном сервисе Okko пройдет прямая трансляция праздничного концерта Ильдара Абдразакова в сопровождении джазового квинтета Игоря Бутмана. Концерт «Посвящение» приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Начало в 19:00, трансляцию можно будет бесплатно смотреть в Okko на платформе проекта «Искусство Online», а также на страницах онлайн-кинотеатра Okko в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Как сообщают организаторы концерта, дуэт оперного баса Ильдара Абдразакова и квинтета Игоря Бутмана (Игорь Бутман — саксофон, Олег Аккуратов — фортепиано, Евгений Побожий — гитара, Эдуард Зизак — ударные, Сергей Корчагин — контрабас) прозвучит впервые.

В программу «Посвящение» вошли песни военных лет — «На безымянной высоте», «Темная ночь», «Катюша», «Три танкиста», «Песня о далекой родине», а также песня Давида Тухманова «День Победы» (1975).

Ильдар Абдразаков: «Эта музыка наполнена бесконечной верой, силой и надеждой на мир. Убежден, что мы приложим все усилия, чтобы сохранить память о тех, кто воевал, кто был на передовой, кто работал на благо родины, во имя Победы, кто долгими верстами шел к этому дню. Вместе с вами мы споем песни, которые стали объединяющей силой нескольких поколений».

Игорь Бутман: «Песни Победы — это особая музыка, которая с детских лет живет в сердце каждого из нас. Мелодии, которые сопровождали наших отцов, дедов и прадедов в самые трудные годы XX века, которые объединяли и вселяли веру в себя — никогда не утратят своей значимости, и исполнять их в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — большая честь для нас».





















































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