Видеоконцерт к 75-летию окончания войны будут транслировать из Берлина, Москвы и Петербурга

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Сегодня, 8 мая, состоится трансляция видеоконцерта «Вместе в трудные времена» из Берлина, Москвы и Петербурга. В проекте, приуроченном к 75-летию окончания войны и организованном Российско-немецкой музыкальной академией, участвуют артисты из России, Германии, CШA, Франции, Великобритании, Японии и Финляндии.
В начале мая в берлинском Концертхаусе, Московской филармонии и Мариинском театре были записаны произведения для небольших инструментальных составов. В программу концерта вошли произведения русской и немецкой классики, а также сочинения композиторов других стран, связанные с темой Второй мировой войны.
Концерт сопровождается художественным чтением текстов Ольги Берггольц, Ингеборг Бахман и Анны Ахматовой в исполнении актеров Елизаветы Боярской и Мартина Вутке.
Монтаж видеозаписей в 60-минутный концерт осуществил режиссер Бернхард Фляйшер. Сегодняшняя трансляция будет вестись на интернет-ресурсах телеканала «Россия-Культура», Мариинского театра, Московской филармонии и проекта «Русские сезоны», а также будет передаваться по всему миру телеканалом Deutsche Welle.
Концерт будут предварять приветственные слова министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Хайко Мааса. Кроме этого, с обращениями к зрителям выступят дирижеры Валерий Гергиев и Даниэль Баренбойм.
Проект «Вместе в трудные времена» задуман и реализован Российско-немецкой музыкальной академией, которая специализируется на совместном творчестве молодых исполнителей из России и Германии, а также учащихся и работающих в Германии граждан других стран под руководством выдающихся музыкантов. Эта многолетняя деятельность включает в себя симфонические программы и концерты камерной музыки.
Проект стал возможен благодаря кооперации Московской филармонии, Мариинского театра, берлинского Концертхауса и международного культурного проекта «Русские сезоны», а также поддержке Министерства иностранных дел Германии, Министерства иностранных дел России и Посольства Германии в Москве
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