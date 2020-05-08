Центр Вознесенского объявил майскую онлайн-программу

На советской скорости
Расшифровываем сборник советских песен, составленный Егором Летовым в конце 1980-х8 мая 2020108
До конца мая Центр Вознесенского представит веб-спектакль про карантин на стихи Пригова, встречи с Владимиром Мирзоевым, Александром Архангельским, Этгаром Керетом и Линор Горалик, поэтические чтения и кинопрограмму про солидарность.
На специальном сайте Центра Вознесенского «Не в одиночестве» публикуются тексты дискуссий, новые поэтические тексты, книжные полки, киноподборки. В ближайшее время там откроется авторская рубрика Галины Рымбу «Интервью», посвященная современной поэзии, ее первыми героями станут Лида Юсупова, Станислав Львовский и Елена Костылева.
Литература:
13 мая писатель и телеведущий Александр Архангельский представит новую книгу «Русофил» — сборник бесед с французским славистом Жоржем Нива.
25 мая Линор Горалик поговорит с израильским прозаиком, поэтом и драматургом Этгаром Керетом.
26 мая автора цикла «Приговоры» Лида Юсупова прочитает свои тексты и ответит на вопросы аудитории. Модератор встречи — куратор литературной программы Центра Вознесенского Илья Данишевский.
Театр:
Сегодня, 8 мая в 19:30, начнется встреча с режиссером Владимиром Мирзоевым.
16 мая состоится показ онлайн-спектакля «Карантин, или Крах всего святого» на стихи Дмитрия Пригова. В постановке Николая Бермана приговские герои, запертые в квартире, моют посуду, мечутся по коридору, лежат в постели и читают абсурдистские тексты, написанные в 80-е, но кажется, что вчера.
11 мая пройдет обсуждение творчества израильского драматурга Ханоха Левина с актерами театра «Современник». Пьесу Левина «Крум» в версии «Современника» представит режиссер Андрей Маник, а артисты, занятые в спектакле, сыграют несколько сцен онлайн.
Кино:
14 мая в программе «Война. Постфактум» будут представлены четыре короткометражных фильма о преодолении травм войны. После показа пройдет обсуждение этих фильмов с их авторами в прямом эфире.
21 мая киновед Денис Вирен прочитает лекцию об Анджее Вайде, Кшиштофе Кесьлевском и гражданской солидарности в польском кино.
28 мая состоится дискуссия о Кодексе Хейса — своде правил, долгие годы влиявших на развитие голливудского кино: как студии замалчивали политику, секс и межрасовые браки, и как режиссеры с этим боролись.
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