Центр «Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль

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15 мая на платформе STAY пройдет благотворительный фестиваль Центра творчества, обучения и реабилитации людей с аутизмом «Антон тут рядом».
Начало в 19:00. С включениями из дома и студий на фестивале выступят группы «Хадн дадн» и «Трипинадва», Тося Чайкина и Саша Алмазова. Как сообщают организаторы, список музыкантов будет дополнен.
Ведущий фестиваля — музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников. Он расскажет о музыке в изоляции, важности поддержки благотворительных центров в период кризиса и возьмет небольшие интервью у артистов.
Фестиваль центра «Антон тут рядом» пройдет в рамках большого марафона по сбору средств на программу «Сегодня уже сейчас» — это адресная «скорая помощь» семьям и людям с аутизмом. В марафоне примут участие Катерина Гордеева, Олег Кашин, Екатерина Шульман и многие другие.
Краудфандинговая кампания начнется до самого фестиваля, сделать взнос на платформе STAY в пользу фонда «Антон тут рядом» можно уже сейчас.
«Благотворительный фестиваль — это еще один способ для центра быть уверенными в завтрашнем дне, — отмечают организаторы фестиваля. — Все вырученные средства пойдут на поддержку программ центра: ежедневные занятия онлайн со студентами, адресная помощь семьям в кризисной ситуации. А еще это означает, что после самоизоляции студентам будет куда вернуться и работа центра продолжится».
Центр «Антон тут рядом» — первый в России центр комплексной поддержки людей с аутизмом — стремится дать обществу доступ к личностным, коммуникативным и творческим ресурсам людей с аутизмом и помочь им реализовать свой потенциал. Центр реализует 15 программ, в которых участвуют 263 семьи. Вся помощь оказывается им безвозмездно, 307 семей находятся в листе ожидания.
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