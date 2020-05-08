Лондонский квартирник Бориса Гребенщикова покажут в интернете

15 мая на платформе мультимедийного сервиса Okko продюсерское бюро «Okko Театр» представит премьеру проекта «Квартирник БГ» – домашнего концерта Бориса Гребенщикова в формате квартирника из Лондона, где музыканта застал карантин.

Концерт можно будет смотреть на сайте Okko, возрастное ограничение — 16+.

В программу «Квартирника БГ» вошли как старые хиты, так и новые песни Бориса Гребенщикова.

Авторы съемок считают этот концерт в некоторой степени историческим, проводя параллель между квартирниками советской эпохи, обусловленными запретом на рок-музыку, и сегодняшней вынужденной самоизоляцией.

«"Квартирник" как формат музыкального направления появился в период СССР, когда музыканты собирались на квартирах у друзей и устраивали импровизированные концерты — в основном, в стиле рок, — говорит продюсер «Okko Театра», режиссер Иван Вырыпаев. — Борис Гребенщиков, один из родоначальников формата, вместе с другими, тогда начинающими исполнителями, а сегодня — уже легендами русского рока — устраивал квартирники и пел свои песни, которые со временем вошли в "золотую коллекцию" российский музыки. И вот сегодня, когда из-за пандемии мы все вынуждены сидеть по домам, "Okko Театр" предложил Борису Гребенщикову провести такой домашний концерт. Ну что ж! Снова “квартирник” – теперь уже по другому поводу, но зато с той же энергией!»







































































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