В России появится союз джазовых музыкантов

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Алексей Козлов, Мариам Мерабова, Алина Ростоцкая,Этери Бериашвили, Дмитрий Илугдин, Татьяна Балакирская и другие звезды отечественного джаза и импровизационной музыки вошли в инициативную группу, объявившую о создании Российского союза джазовых музыкантов.
Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в редакцию COLTA.RU.
Главная зачача Российского союза джазовых музыкантов — защищать интересы джазовых музыкантов, как в условиях кризиса, так и в период стабильности, его первоочередные цели — определение правового статуса джазового музыканта, лоббирование и закрепление его социальных прав и интересов на всех уровнях государственной системы, а также поддержка членов союза, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.
Кроме того, важными областями деятельности новой организации будут юридическая поддержка и бизнес-консультирование ее членов, привлечение государственных грантов и частных стипендий на значимые и крупные проекты, развитие и продвижение российской импровизационной музыки в России и за рубежом.
Отмечается, что в дальнейшем деятельность Российского союза джазовых музыкантов будет расширяться и развиваться по целому ряду направлений.
Сейчас инициативная группа совместно с юристами работает над проектом устава союза, готовит регистрационные документы и проводит консультации со специалистами российских и зарубежных творческих союзов и ассоциаций профессиональных музыкантов.
«Уже сейчас понятно, что музыкальный сектор не сможет нормально функционировать, как минимум, до конца 2020 года. У джазовых музыкантов до сих пор нет организации, которая может отстаивать их интересы в кризис и заниматься продвижением и развитием импровизационной музыки в мирное время», — прокомментировал саксофонист, руководитель джаз-рок ансамбля «Арсенал» Алексей Козлов.
«Пришло время создать организацию, которая объединит инструменталистов и вокалистов, исполняющих некоммерческую импровизационную музыку: джаз, фанк, world music, авангардный джаз, джаз-рок, блюз и проч., а также специалистов смежных профессий, без которых невозможно функционирование сектора. Структура российского союза джазовых музыкантов должна быть максимально прозрачна. Управляющий совет должен выбираться голосованием постоянных членов Союза и регулярно переизбираться, чтобы избежать лоббирования интересов отдельных его участников».
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