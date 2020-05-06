Деятели культуры и науки просят освободить Юрия Дмитриева из-под стражи

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Более 150 российских ученых, преподавателей, литераторов, переводчиков, критиков, режиссеров, художников, искусствоведов, композиторов, музыкантов и артистов подписали открытое письмо председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу с просьбой отпустить из СИЗО историка Юрия Дмитриева.
Среди подписавших письмо, которое сегодня, 6 мая, опубликовала «Новая газета», Борис Гребенщиков, Юлия Ауг, Андрей Звягинцев, Елена Коренева, Вениамин Смехов, Людмила Улицкая, Владимир Познер и Наталья Солженицына.
COLTA.RU приводит текст письма полностью:
Председателю Верховного суда Республики Карелия А.В. Наквасу
Уважаемый Анатолий Владимирович!
С нарастающей тревогой мы следим за судьбой историка Юрия Дмитриева. В СИЗО-1 города Петрозаводска, где он содержится уже три года, обнаружены первые случаи заболевания коронавирусом. Вирус распространяется очень быстро, и в закрытых учреждениях этот процесс особенно трудно сдержать. Тревожно за всех людей, оказавшихся в столь опасной ситуации без возможности от нее защититься.
Но к случаю Юрия Дмитриева мы просим отнестись с повышенным вниманием. Дмитриев возвратил тысячам людей память об их убитых отцах и дедах — и сейчас все они с волнением следят за его судьбой. Мы уверены, что обвинения, выдвинутые против Юрия Дмитриева, несправедливы и должны быть сняты в ходе судебного разбирательства. Но пусть он дождется решения суда в безопасности.
Дмитриеву 64 года, всего два месяца назад он перенес тяжелое простудное заболевание. В случае заражения риск серьезных, возможно, смертельных осложнений для него чрезвычайно велик.
За изменение меры пресечения Дмитриеву уже поданы две общественные петиции (на платформах Avaaz и Change.org), собравшие в общей сложности около 22 тысяч подписей; свои заявления на этот счет сделали Международная федерация Прав человека (FIDH) и Европейская служба внешних связей.
7 мая 2020 года в Верховном суде республики Карелия состоится заседание, на котором будет рассмотрена апелляция адвоката Юрия Дмитриева В.М. Ануфриева на решение Петрозаводского городского суда о продлении содержания под стражей до 25 июня.
Мы просим сделать всё возможное для того, чтобы это решение было отменено, и мера пресечения для Юрия Дмитриева была изменена на любую другую, не связанную с содержанием под стражей, до окончательного решения суда по его делу.
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