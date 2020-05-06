Готовится благотворительный показ спектакля «Принцесса/Русалка»

© Дарья Плохова

Сегодня, 6 мая, благотворительный проект «Художник Художнику», созданный хореографом и куратором Александрой Рудик совместно с платформой Dance Help и Еленой Панасенко, организует онлайн-показ спектакля Дарьи Плоховой «Принцесса/Русалка» в поддержку творческой лаборатории «Угол» Фонда «Живой город».

Показ начнется в 19:00 мск на страницах Dance Help в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».

Спектакль «Принцесса/Русалка» посвящен поиску женственности вне поля современных стереотипных репрезентаций. Женственность выступает в нем как причудливая тайна, отделенная от человека, и как жуткое и мифическое существо — сфинкс, ведьма, волна, русалка, принцесса, видение с тысячами мистификаций. Спектакль был создан хореографом, танцовщицей и педагогом современного танца Дарьей Плоховой в резиденции Культурного центра ЗИЛ в 2017 году и показан в Москве, Хабаровске, Петербурге и Стокгольме.

Творческая лаборатория «Угол» работает в Казани с 2015 года, 22 апреля она отметила свое пятилетие.

«Это уникальная театральная площадка Казани, развивающая местное сообщество художников и зрителей, которых "Угол" тоже считает художниками, через кросс-жанровые спектакли местных и приглашенных художников, лаборатории, центр современной драматургии, образовательные мероприятия. Спектакли "Угла" участвуют в российских и международных фестивалях, а на базе площадки проходит инклюзивная школа. В прошлом году Саша Рудик в качестве режиссера-хореографа выпустила спектакль "Встречи. Фрагменты" с выпускниками инклюзивной студии "Угла" и центра "Инклюзион"», — отмечают организаторы сегодняшнего онлайн-показа.

Его зрители могут поддержать творческую лабораторию «Угол», сделав пожертвование на сайте Фонда «Живой город».



































































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