Проводится благотворительный аукцион «Фотографы — врачам»

Евгений Серов. Пушица (Магаданская область, Ольский район, Янские озера). 2016 © Евгений Серов

До 10 мая продлится благотворительная кампания в поддержку российских врачей «Фотографы – врачам», которую организует академия «Фотографика» совместно в Фондом «Живой» и проектом EverydayRussia.

На аукционе представлены тиражные и нетиражные принты 138 фотографов – как очень известных, работы которых выставляются в крупнейших музеях и находятся в частных коллекциях, так и молодых, которые только начинают свой путь в фотографии.

Среди участников аукциона Юрий Козырев, Олег Климов, Сергей Пономарев, Татьяна Плотникова, Виктория Ивлева, Максим Мармур, Андрей Безукладников, Елена Аносова, Яна Романова, Александра Деменкова, Артур Бондарь, Оксана Юшко, Елена Чернышова, Данила Ткаченко, Федор Телков, Влад Сохин, Дмитрий Марков, Олег Виденин, Макс Шер, Алексей Мякишев, Екатерина Соловьева, Эмиль Гатауллин, Александр Земляниченко, Александр Петросян, Юрий Молодковец, Дмитрий Конрадт, Артем Житенев, Андрей Гордасевич, Дмитрий Костюков, Алена Жандарова, Павел Смертин, Артем Чернов, Екатерина Васильева, Алла Мировская, Арсений Несходимов, Юлия Абзалтдинова, Дмитрий Лукьянов, Михаил Мордасов.

Собранные на аукционе средства будут перечислены на программу Фонда «Живой» «Поможем врачам защитить себя и своих пациентов».

На собранные в рамках этой программы деньги фонд закупает средства индивидуальной защиты (респираторы, маски, комбинезоны, щитки и очки) и безвозмездно передает их врачам российских больниц. На сегодняшний день фонд уже оказал помощь 38 больницам, еще 27 больниц ждут своей очереди.



































































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