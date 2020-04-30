Центр «Смена» анонсировал фестиваль Smena Music Week

Сегодня, 30 апреля, казанский центр современной культуры «Смена» объявил о проведении онлайн-фестиваля современной музыки Smena Music Week. Программа фестиваля объединяет музыкантов, которые выступали в центре «Смена» в течение шести лет его работы.

В течение недели организаторы Smena Music Week предложат слушателям музыку самых разных жанров и направлений — от академического авангарда и современного джаза до хип-хопа и андеграундного техно.

Фестивалю посвящен специальный выпуск онлайн-издания «Рупор Смены» — там опубликованы лайнап Smena Music Week, информация об артистах и ссылки на плейлисты.

Среди участников фестиваля Владимир Мартынов, «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Сергей «Пахом» Пахомов, Кристиан Коби, Abelle, Алексей Вишня, Aisha Devi, Монти Механик, G.A.M.S., Сергей Летов, MITYA. Все исполнители сгруппированы в семь кураторских сцен.

Фестиваль будет сопровождать образовательная программа — лекции по истории музыки XX века, дискуссии известных музыкальных деятелей, курс о современной опере и международная музыкальная резиденция.

В кинопрограмму Smena Music Week отобраны фильмы, которые через призму музыки изучают, как устроен окружающий мир.

Кроме того, в дни фестиваля будет работать маркет. Книжный магазин «Смена» представит подборку литературы на музыкальную тему — биографии композиторов и исполнителей, новинки по истории и теории музыки, графические романы и музыкальные энциклопедии. Магазин пластинок «Сияние», в каталоге которого более трех тысяч пластинок популярной и редкой музыки, представит винтажный винил, свежие прессы и продукцию небольших независимых лейблов.



















































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