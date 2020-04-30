Завершается серия виртуальных дискуссий Института исследования стрит-арта

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1 мая состоится шестая, последняя онлайн-встреча проекта «На районе», организованного Институтом исследования стрит-арта. Встреча будет посвящена Альметьевску.
Начало в 19:00, регистрация (бесплатная) — здесь.
Институт исследования стрит-арта совместно с компанией «Татнефть» уже несколько лет реализует в Альметьевске паблик-арт программу «Сказки о золотых яблоках». Одна из целей программы — сохранение и репрезентация культурно-исторического наследия Татарстана. Приглашенные художники погружаются в локальный контекст, а истории региона и его жителей становятся основным сюжетом их произведений.
Участники встречи 1 мая будут говорить о том, почему важно понять культурный код региона и какими методами исследования это можно сделать, почему художники выбирают те или иные сюжеты, как национальная культура отдельного региона может быть рассказана современным языком, став тем самым частью глобальных художественных процессов.
В дискуссии примут участие художники Павел Игнатьев (Петербург), Наталья Пастухова Екатеринбург), Дмитрий Фатум (Киев), Артем Стефанов (Москва) и Илья Высокосов (Москва), а также эксперты — руководитель проекта, куратор Полина Ёж, куратор Анна Нистратова, эксперт проекта, участник исследовательской группы проекта Никита Петров, эксперт программы и преподаватель Амстердамского университета Альфрид Бустанов и другие.
Институт исследования стрит-арта запустил проект «На районе» в апреле — каждую пятницу проходят виртуальные bar talks, посвященные уличному искусству.
Проект продолжает начатую два года назад серию оффлайн-вечеров, проходивших в реальных городских барах. Барные встречи «На районе» уже прошли в нескольких важных для российской уличной сцены локациях — Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, в Москве, в Крыму, а также в Перми.
По завершении проекта COLTA.RU опубликует резюме прошедших дискуссий.
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