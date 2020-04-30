Отменен Летний фестиваль в Люцерне

Конгресс-центр в Люцерне © Lucerne Festival

29 апреля организаторы Летнего фестиваля в Люцерне объявили, что в этом году он не состоится из-за ограничений на проведение публичных мероприятий, введенных в Швейцарии в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Фестиваль должен был пройти с 11 августа по 13 сентября.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте фестиваля.

«Мы до последнего момента надеялись провести наш Летний фестиваль, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, — пишут организаторы фестиваля. — Мы боролись, мы продумали альтернативные сценарии и рассмотрели все возможные варианты. Тем не менее, после недавнего решения Федерального совета Швейцарии, которым вводятся жесткие ограничения на проведение публичных мероприятий в ближайшие месяцы, мы, к сожалению, вынуждены отменить первоначально запланированный фестиваль».

Летний фестиваль в Люцерне — один из крупнейших музыкальных фестивалей Европы, ежегодно в нем принимают ведущие артисты со всего мира. Год назад на сцене Конгресс-центра в Люцерне фестиваль завершали выступления Чечилии Бартоли и оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

В этом году Чечилию Бартоли снова ждали в Люцерне, также среди артистов, заявленных в программе фестиваля, были Марта Аргерих, Анне-Софи Муттер, Андраш Шифф, Денис Мацуев, Готье Капюсон, Hagen Quartett, Даниил Трифонов и Берлинский филармонический оркестр под управлением Кирилла Петренко, Королевский оркестр Консертгебау и Collegium Vocale Gent под управлением Филиппа Херревеге, оркестр «Западно-Восточный диван» под управлением Даниэля Баренбойма, Венский филармонический оркестр под управлением Густаво Дудамеля, Лондонский симфонический оркестр под управлением Саймона Рэттла, Патриция Копачинская и оркестр Il Giardino Armonico под управлением Джованни Антонини.

Открывать фестиваль должно было выступление Сергея Догадина и Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Валентина Урюпина.























































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