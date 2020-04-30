Российские музыканты отпразднуют Международный день джаза онлайн-концертом

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Сегодня, 30 апреля, трансляцией онлайн-концерта #JazzDayAtHome с участием Игоря Бутмана, Ларисы Долиной, Евгения Побожего и других известных российских джазменов, а также участников конкурса #STAYHOMEJAZZCHALLENGE в России отпразднуют Международный день джаза.
Трансляция начнется в 18:00 на портале «Москва 24», который организует в России концерт #JazzDayAtHome вместе с Фондом Игоря Бутмана и продюсерским центром IBMG.
Международный День джаза (International Jazz Day) был учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2011 года решением 36-й сессии Генеральной конференции. Празднование проходит ежегодно 30 апреля в десятках стран и городов по всему миру, а главные события — в столице International Jazz Day, которую выбирают представители специальной комиссии.
Столицами празднования Международного дня джаза были Вашингтон, Стамбул, Париж, Осака и Гавана, Петербург, Мельбурн, где на концертах All-Star Global Concert выступали Куинси Джонс, Чучо Вальдес, Гонсало Рубалькаба, Игорь Бутман, Дайэн Ривз, Маркус Миллер, Керт Эллинг, Уэйн Шортер, Тиль Бреннер, Эсперанса Сполдинг, Ли Ритенаур и многие другие всемирно известные музыканты.
В этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19 празднование International Jazz Day впервые пройдет в онлайн-формате.
В российском онлайн-концерте #JazzDayAtHome примут участие Игорь Бутман и Евгений Побожий, Лариса Долина и Антон Баронин, Mike Lisov и Woo Funk (home collaboration), Эстрадно-джазовый оркестр имени Кима Назаретова, Трио Адама Терацуяна, One Night Band, Mussorgsky Jazz Orchestra, Квартет Дмитрия Семенищева, группа PLANCK'sTONe, Макс Дорбеко и KOSMAXband, JP BIG BAND & Стас Беккер, LabER Band, Egor Tokarev & All Colors of Jazz, Ersh Band, группа Easy Winners, QUEENtet acapella, Квинтет Максима Дурова (DMQ), Квинтет Николая Ольшанского, Трио Виктора Чаплыгина, Alex Zavolokin Band, ProJazz Group ft. Mateusz Krautwurst.
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