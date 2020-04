Российские музыканты отпразднуют Международный день джаза онлайн-концертом

Евгений Побожий © Николай Нерсесов / © Николай Нерсесов / wordsfield.com

Сегодня, 30 апреля, трансляцией онлайн-концерта #JazzDayAtHome с участием Игоря Бутмана, Ларисы Долиной, Евгения Побожего и других известных российских джазменов, а также участников конкурса #STAYHOMEJAZZCHALLENGE в России отпразднуют Международный день джаза.

Трансляция начнется в 18:00 на портале «Москва 24», который организует в России концерт #JazzDayAtHome вместе с Фондом Игоря Бутмана и продюсерским центром IBMG.

Международный День джаза (International Jazz Day) был учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2011 года решением 36-й сессии Генеральной конференции. Празднование проходит ежегодно 30 апреля в десятках стран и городов по всему миру, а главные события — в столице International Jazz Day, которую выбирают представители специальной комиссии.

Столицами празднования Международного дня джаза были Вашингтон, Стамбул, Париж, Осака и Гавана, Петербург, Мельбурн, где на концертах All-Star Global Concert выступали Куинси Джонс, Чучо Вальдес, Гонсало Рубалькаба, Игорь Бутман, Дайэн Ривз, Маркус Миллер, Керт Эллинг, Уэйн Шортер, Тиль Бреннер, Эсперанса Сполдинг, Ли Ритенаур и многие другие всемирно известные музыканты.

В этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19 празднование International Jazz Day впервые пройдет в онлайн-формате.

В российском онлайн-концерте #JazzDayAtHome примут участие Игорь Бутман и Евгений Побожий, Лариса Долина и Антон Баронин, Mike Lisov и Woo Funk (home collaboration), Эстрадно-джазовый оркестр имени Кима Назаретова, Трио Адама Терацуяна, One Night Band, Mussorgsky Jazz Orchestra, Квартет Дмитрия Семенищева, группа PLANCK'sTONe, Макс Дорбеко и KOSMAXband, JP BIG BAND & Стас Беккер, LabER Band, Egor Tokarev & All Colors of Jazz, Ersh Band, группа Easy Winners, QUEENtet acapella, Квинтет Максима Дурова (DMQ), Квинтет Николая Ольшанского, Трио Виктора Чаплыгина, Alex Zavolokin Band, ProJazz Group ft. Mateusz Krautwurst.















































Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU