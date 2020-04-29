Продолжается серия «Креативные индустрии и пандемия»

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30 апреля Представительство Европейского Союза в России, Шанинка и Фонд имени Фридриха Эберта в РФ продолжат серию мероприятий «Креативные индустрии и пандемия. Конец или новое начало?» дискуссией «Поможет ли солидаризация музыкальным клубам вновь открыться после локдауна? Как клубы в Берлине, Москве и Казани переживают кризис».
Берлин — мировая клубная столица. Ночная жизнь привлекает в город ежегодно миллионы туристов. Только количество сотрудников клубов достигает 9000 человек, но от их деятельности зависит заработок десятков тысяч артистов, промоутеров и их команд.
Как более 200 берлинских клубов переживают кризис? Смогут ли клубы открыться после нескольких месяцев простоя? Насколько эффективны совместные инициативы и как солидарность помогает клубам выживать?
На эти и другие вопросы ответит Лутц Ляйхзенринг, член правления и спикер ассоциации берлинской клубной индустрии Clubcommission Berlin. Чтобы помочь клубам выжить, ассоциация запустила проект «United We Stream»: каждый день трансляции сетов из берлинских клубов смотрят тысячи человек, а общая сумма донатов составляет несколько сот тысяч евро.
Помогают ли онлайн-трансляции выжить российским клубам? Что произойдёт с музыкальной индустрией после окончания кризиса?
О своем опыте расскажут Степан Казарьян, концертный промоутер, соорганизатор фестиваля «Боль», основатель и организатор первого шоукейс-фестиваля в России Moscow Music Week, основатель букинг-агентства Connected Agency (Москва), и Руслан Чижов, сооснователь и директор независимого музыкального арт-пространства Werk, идеолог сообщества «Изолента», сотрудник Центра современной культуры «Смена» (Казань).
Модератором дискуссии выступит Андрей Морозов, промоутер, основатель фестиваля и агентства Fields.
Встреча пройдет в Zoom на английском и русском языках с синхронным переводом. Для участия необходима регистрация.
Серия мероприятий «Креативные индустрии и пандемия. Конец или новое начало?» продолжатся лекциями и дискуссиями с участием российских и европейских экспертов:
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