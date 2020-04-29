БДТ перенес майские спектакли на осень

Алиса Фрейндлих (Марья Александровна) и Олег Басилашвили (Князь) в спектакле «Дядюшкин сон» © Стас Левшин / Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова

Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова объявил об отмене всех спектаклей и мероприятий, запланированных на май. Они перенесены на сентябрь и октябрь 2020 года.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте БДТ.

Сообщается, что график переносов будет опубликован дополнительно, а возврат билетов возобновится после снятия ограничений, связанных с режимом самоизоляции.

Майскую афишу БДТ открывает спектакль «Дядюшкин сон» Темура Чхеидзе по повести Достоевского с Алисой Фрейндлих и Олегом Басилашвили в главных ролях. Всего в мае должны были состояться более тридцати представлений спектаклей и других мероприятий.

«Пока двери БДТ закрыты для зрителей, творческая жизнь театра продолжается на портале БДТdigital», — напоминают в БДТ.

Портал работает с 13 апреля. Там можно найти радиоспектакли, прямые эфиры из квартир артистов, онлайн-показы постановок, утреннюю гимнастику, домашние музыкальные клипы.

Среди событий сегодняшней программы БДТdigital, отмечает ТАСС, премьера рассказов Михаила Зощенко в исполнении Георгия Штиля, который записал их специально для проекта «Радиотеатр», и начало показа видеосериала «Происшествие» Евгении Сафоновой по рассказам Томаса Бернхарда.







































































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