Мария Мороз прочитает онлайн-лекцию «Юрий Анненков и русский авангард»

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8 мая в онлайн-программе Музея русского импрессионизма пройдет лекция историка искусства Марии Мороз «Юрий Анненков и русский авангард».
Начало в 13:00, смотреть лекцию можно будет на YouTube-канале Музея русского импрессионизма и на его страницах в соцсетях Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники».
В своей лекции Мария Мороз расскажет, какое влияние оказал символизм на становление авангарда. Идеи Серебряного века о свободе художника, синтезе всех искусств и о побеге от обыденной реальности созвучны идеям футуризма, кубофутуризма и, конечно, абстракции. Речь пойдет о ранних символистских работах Малевича, художественном становлении Кандинского и о творчестве самого Юрия Анненкова, как об одном из самых ярких примеров сочетания авангардных кубофутуристических приемов и символических образов.
На время карантина Музея русского импрессионизма организовал онлайн-программу. На его YouTube-канале выложены записи лекций, видеогид куратора выставки «Юрий Анненков. Революция за дверью» и авторская экскурсия директора музея Юлии Петровой по основной экспозиции.
На сайте музея и в его социальных сетях публикуются короткие видеоматериалы, истории картин и их авторов. В инстаграме проходят прямые эфиры с сотрудниками музея и приглашенными гостями о русских импрессионистах, главных картинах и выставках музея.
Кроме того, музей подготовил для детей раскраску с картинами русских импрессионистов и перевел в онлайн-формат экскурсию-квест по выставке «Юрий Анненков. Революция за дверью».
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