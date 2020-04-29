Телеканал «Дождь» проведет марафон-концерт в поддержку медиков

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30 апреля состоится марафон-концерт «Прорвёмся!», который организуют телеканал «Дождь» и сервис «Яндекс.Музыка». На собранные деньги будут закуплены средства индивидуальной защиты для врачей, борющихся с коронавирусом, по всей России, а также организован развоз врачей на вызовы в 15 регионах РФ.
Проект организован совместно с благотворительными фондами «Созидание» и «Правмир» и благотворительным проектом «Помощь рядом» компании «Яндекс» при поддержке «Авторадио».
Марафон будет проходить с 12:00 до 20:00. В его музыкальной части примут участие «Мумий Тролль», Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Mgzavrebi, Юрий Шевчук, Ёлка, Шура, «Би-2», IOWA, Вячеслав Бутусов, Мот, «Браво», «Чайф», «Несчастный случай», «Ночные снайперы», Федор Чистяков, Zero People, «Порнофильмы», Мари Краймбрери и Pizza.
Гостями марафона станут Светлана Лобода, Кристина Орбакайте, Ирина Старшенбаум, Елизавета Боярская, Юлия Высоцкая, Владимир Познер, Анна Меликян, Ингеборга Дапкунайте и другие.
«Мы решили приурочить этот марафон к десятилетию нашего телеканала, — говорит генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева. — За эти 10 лет мы много раз переживали тяжелые времена, и всегда люди нам помогали. Теперь наша очередь помогать, и мы хотим, чтобы эта помощь была ощутимой».
Концерт можно будет увидеть в прямом эфире «Дождя» и на «Яндекс.Эфире». Доступ к эфиру «Дождя» на время марафона будет открыт.
На собранные деньги будут закуплены средства индивидуальной защиты для врачей по всей России: маски, перчатки, респираторы, бахилы, защитные очки, дезинфицирующие средства. Защитных средств катастрофически не хватает в больницах московской области и регионах. В рамках проекта «Помощь рядом» собранные средства будут направлены на оплату поездок врачей и социальных работников, нагрузка на которых выросла во время распространения вируса.
Вся информация о собранных средствах и их распространении по больницам будет доступна на сайте «Дождя».
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