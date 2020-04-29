На «Оскар» впервые смогут претендовать фильмы, не выходившие в прокат

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В 93-м сезоне премии «Оскар» на нее могут быть выдвинуты фильмы, которые демонстрировались онлайн, но не выходили в кинотеатральный прокат. Решение об этом принято в виде исключения в связи с пандемией кооронавируса COVID-19, из-за которой с середины марта закрыты все кинотеатры округа Лос-Анджелес.
Об этом сообщает сообщает сайт Американской академии кинематографических искусств и наук, которая присуждает премию «Оскар».
Согласно правилам Американской киноакадемии, для выдвижения на «Оскар» фильм должен не менее семи дней подряд не менее трех раз в день демонстрироваться в кинотеатрах округа Лос-Анджелес. В 93-м оскаровском сезоне на премию может претендовать любой фильм, который должен был выйти на экраны кинотеатров, но вместо этого вышел на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-платформах [1].
Кроме того, для выдвижения на «Оскар» фильм в течение 60 дней со дня его выхода должен быть размещен на стриминговом сайте Американской киноакадемии.
Отмечается, что это изменение в правилах является временным и будет отменено, как только кинотеатры откроются снова.
93-я церемония вручения премии «Оскар» назначена на 28 февраля 2021 года.
[1] VOD — Video on Demand, видео по запросу
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