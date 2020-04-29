Журналисты призывают защитить свободу СМИ во время пандемии

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Объединение федеральных и региональных СМИ России «Синдикат-100» выступило с открытым обращением к читателям, в котором заявляет о недопустимости давления на журналистов, освещающих действия властей в ситуации пандемии коронавируса COVID-19.
Обращение опубликовано в «Новой газете».
«Функция прессы — рассказывать о том, что происходит на самом деле, — говорится в обращении. — Сейчас эта функция как никогда критически важна для каждого из вас, читающих это письмо. <...> Рассказ о проблемах — первый шаг к их решению... Молчание о проблемах — путь к их усугублению. Понятно, что пресса, рассказывая о них, вольно или невольно указывает на виновников проблем. <...> Часто это вполне конкретные люди с именами и фамилиями, наделенные полномочиями и с этими полномочиями не справляющиеся или по некомпетентности, или по иным причинам».
Ответом властей на правдивую информацию часто становится давление на журналистов, отмечают авторы обращения.
В качестве примеров такого рода давления в обращении приводятся огромные штрафы, наложенные на независимый красноярский телеканал ТВК и портал «ПроУфу», а также угроза уголовного преследования петербургской журналистки Татьяны Вольтской за интервью по теме коронавируса.
«Власть разговаривает с прессой, используя военную лексику, напрямую угрожая, — пишут они. — Инструментом давления становится в числе прочего спешно принятый закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе».
«Вы, читающие это письмо, должны понимать, что законодательство и правоприменение направлены в данном случае не против ложной информации. Они направлены против информации как таковой. И они направлены против каждого из вас, — предупреждают журналисты. Они убеждены: «Сегодня как никогда независимая пресса нуждается в общественной поддержке».
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