Министра культуры просят обеспечить закупки искусства в региональные музеи

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Историк искусства, куратор и галерист Сергей Попов обратился к министру культуры Ольге Любимовой с открытым письмом, в котором просит ее создать государственную программу приобретения произведений современного искусства для региональных музеев России.
Письмо опубликовано на сайте «Артгид». В сфере культуры, как и в других сферах жизни, наступили трудные времена, пишет Сергей Попов, и государство должно помочь производителям и дистрибьюторам культуры — требуются комплексные меры, «которые позволят решить проблемы, накопившиеся за предыдущие десятилетия и никак до сих пор не решавшиеся, и при этом действовать в пределах конкурентного рынка, по его законам и условиям, без ущемления чьих-либо интересов».
«Необходимо начать покупать произведения современного искусства для коллекций наших российских региональных художественных музеев. Это искусство там, за незначительными исключениями, просто отсутствует — и масштаб этого отсутствия мы пока недостаточно понимаем и тем более не способны оценить прагматично. В музеях нет не то что современного искусства — нет российского искусства как такового. Мы практически не имеем в музейных коллекциях искусства той страны, в которой живем! Коллекции заканчиваются на советском искусстве, причем только в его официальном изводе», — говорится в письме.
«Нужно иметь последовательную и рациональную программу не только поддержки, но и закупок искусства», которая основывалась бы на мнениях признанных экспертов, «чья репутация не была ни единожды поколеблена на протяжении десятилетий», считает Сергей Попов.
По его мнению, сейчас наилучший момент для начала реализации этой программы, «так как именно в такой сложной ситуации государство имеет все возможности прийти на помощь художникам и связанному с ними бизнесу».
Кроме того, Сергей Попов заявляет о необходимости заново сформулировать отношение к современному искусству в целом на государственном уровне: «...Капитально пересмотреть собственные установки относительно искусства, отказаться от прежних стереотипов, выработать, наконец, конкретную программу приоритетов, положительную программу, которая не будет заключаться в ругани гипотетических "разрушителей традиций" и столь же гипотетической "поддержке молодых творцов". Нет ни первого, ни второго — но есть множество выдающихся художников разных поколений, относительно которых государство в лице профильных органов до сей поры боится подтвердить, вслед за экспертным сообществом: "Мы признаем вашу значимость, ваш масштаб; мы хотим подкрепить свои утверждения действиями"».
Вскоре после публикации окрытого письма Сергей Попов прокомментировал его в своем фейсбуке.
«Мне предложенная в тексте программа представляется безусловно положительной и необходимой, когда бы она ни была начата – но чем скорее, тем лучше, разумеется, — в частности, написал он. — Важно то, что она не отражает насущные необходимости только сегодняшнего дня, но связывает с нашим недавним прошлым и представляет собой одну из прагматичных моделей для будущего, которой нам очевидно не хватало».
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