Победителей школьного конкурса «Мемориала» объявят онлайн

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28 апреля Международный Мемориал проведет в онлайн-режиме объявление победителей XXI Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – ХХ век».
Международный Мемориал проводит конкурс «Человек в истории. Россия — ХХ век» с 1999 года. В нынешнем сезоне на конкурс поступило 1332 работы из 71 региона России.
«Это энциклопедия российской жизни, рассказанная ее молодыми гражданами, и история это не парадная, а повседневная. Здесь нет риторических и полных фальшивого пафоса слов о патриотизме, а есть важная работа, цель которой – восстановить историческую справедливость по отношению к тем, кто погиб в больших и малых войнах, был раскулачен и сослан, стал жертвой государственного террора», – говорит о присланных исследованиях председатель жюри конкурса Людмила Улицкая.
Жюри отобрало 40 лучших работ, а также определило победителей конкурса мини-исследований и конкурса на лучший видеофильм.
Имена победителей будут названы онлайн 28 апреля. Лауреатов поздравят Людмила Улицкая и члены жюри конкурса Николай Сванидзе и Никита Соколов. Победители выступят с короткими видеообращениями, в которых расскажут о себе и представят свои работы.
Трансляция начнется в 12:00 на YouTube-канале Международного Мемориала. Ссылка на трансляцию будет размещена на сайте проекта «Уроки истории», на сайте Международного Мемориала, а также на его страницах в соцсетях Facebook, «ВКонтакте» и Instagram.
Генеральный партнер конкурса — Фонд Михаила Прохорова (Россия), партнеры конкурса — Фонд Кербера (Германия), Фонд «Память, ответственность и будущее» (Германия), Фонд имени Генриха Бёлля (Германия), Филиал «Фонда Фридриха Науманна за свободу» (Германия) в Российской Федерации, Европейский Союз
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