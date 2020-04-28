Начинаются онлайн-показы Гала звезд фестиваля Dance Open

© Dance Open

С 27 по 29 апреля в онлайн-сервисе «Яндекс.Эфир» будут транслироваться лучшие выступления Гала звезд международного фестиваля балета Dance Open за последние десять лет.

Фестиваль Dance Open был основан Петербурге в 2001 году, ежегодно в нем участвуют ведущие балетные труппы и хореографы из разных стран мира. В этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19 организаторы решили перенести фестиваль на осень, а с 14 апреля организует онлайн-показы спектаклей программы 2020 года.

Показ «Золотой коллекции» Dance Open приурочен к Международному дню танца 29 апреля. Программа трансляций в «Яндекс.Эфире» будет представлена в трех частях, продолжительность каждой части — 50 минут, начало трансляций — в 19:00.

В программу вошли фрагменты и сцены из балетов Мариуса Петипа, Василия Вайнонена, Виктора Гзовского, Ролана Пети, хореография Ханса ван Манена, Эдварда Льянга, Мауро де Кандиа, Себастиана Клоборга, Иржи Бубеничека, Кшиштофа Пастора, Йохана Кобборга, Марко Геке.

Среди исполнителей артисты балета Большого театра и Мариинского театра, танцовщики Театра балета имени Леонида Якобсона, Венского государственного балета, Национального балета Нидерландов, Балета Цюриха, Шведского Королевского балета, Берлинского государственного балета, Американского балетного театра, Королевского балета Ковент Гарден, Балета Сан-Франциско.

Сегодня будут, в частности, показаны «Венгерские танцы» в исполнении танцовщиков Английского национального балета и Академии принцессы Грейс (Монако), фрагмент балета «Meninos» Жоржа Бизе в исполнении Танцевального театра Оснабрюк (Германия), па д'эсклав из балета «Корсар» Адольфа Адана в исполнении танцовщиков Берлинского государственного балета и Бостонского балета.



















































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