Театр наций запустил «Театральную перестройку»

Что ловить в сети 28 апреля
Сериал о казненных королевах от Мет, Пьер Булез дирижирует, Хельмут Лахенман рассказывает28 апреля 2020325
На YouTube-канале Театра наций начался показ документального сериала «Театральная перестройка». Сериал рассказывает о реконструкции здания, работе с зарубежными режиссерами, репетициях, гастролях, кастингах и других аспектах жизни театра.
Об этом сообщает пресс-служба Театра наций.
«Мы не претендуем на лавры документалистов, — цитирует пресс-служба художественного руководителя театра Евгения Миронова. — В этом году нашему зданию в Петровском переулке исполняется 135 лет [1], через год новой команде Театра наций — уже 15. Мы решили использовать самоизоляцию, чтобы вспомнить пройденный путь, зафиксировать истории создания спектаклей и знаковые события. Раньше до этого не доходили руки, а сейчас мы можем поделиться своими рассказами с нашими зрителями».
Первая серия «Театральной перестройки» посвящена реконструкции здания театра 2008–2011 годов. В качестве главного рассказчика выступает Евгений Миронов. Также в первой серии принимают участие заместитель художественного руководителя Театра наций Роман Должанский, режиссер Василий Бархатов, художник и сценограф Александр Боровский, продюсер Анастасия Голуб и актер Артем Тульчинский.
Кроме того, На YouTube-канале театра доступны для просмотра видеоролики «Отвечаем!».
Это ответы на вопросы, которые прислали зрители во время акции «Неделя Театра наций», приуроченной к Международному дню театра. В акции приняли участие Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Юлия Пересильд, Елизавета Боярская, Сати Спивакова, Сергей Чонишвили, РавшанаКуркова, Юлия Хлынина, Евгений Ткачук, Антон Ескин, Муся Тотибадзе и другие артисты.
[1] Театр наций располагается в Петровском переулке в центре Москвы в здании бывшего Театра Корша, которое было построено в 1885 году
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
13:27Объявлен сбор средств на издание книги Элвина Лусье
12:33Фильмы главных кинофестивалей мира покажут в интернете
11:45Министра культуры просят обеспечить закупки искусства в региональные музеи
Вчера
18:16Присуждена премия Норы Галь
18:03Beat Film Festival начинает показы на «КиноПоиске HD»
17:10Фонд Михаила Прохорова запускает флешмоб по сбору личных историй
15:43Продолжаются онлайн-концерты проекта glo Studio
15:00Победителей школьного конкурса «Мемориала» объявят онлайн
13:46Черняков и Серебренников поставят спектакли в Венской опереВсе новости
Сериал о казненных королевах от Мет, Пьер Булез дирижирует, Хельмут Лахенман рассказывает28 апреля 2020325
Андрей Россомахин к 150-летию со дня рождения «вождя мирового пролетариата»28 апреля 2020361
Пьеса Романа Осминкина27 апреля 20201049
Константин Зарубин об обычном шведском городе, который обещает и дает тебе необычное: уверенность в завтрашнем дне с ощущением, что ты дома27 апреля 20201419
«Кармен»: Мартин Кушей или Каликсто Биейто? «Аттила»: Ильдар Абдразаков или Эрвин Шротт? Решайте сами27 апреля 20201540
COLTA.RU заглядывает в новую лабораторию журнала «[Транслит]»24 апреля 20202477
Луис Кальдерон, директор культурного пространства La Tabacalera в Мадриде, верит, что пандемия пойдет на пользу искусству, — и дает рецепт фирменного гаспачо24 апреля 20202006
Дмитрий Кузьмин о стокгольмском синдроме в российском обществе24 апреля 20202892
«Чьего ты времени герой?» — задается вопросом семейный фьюжен-дуэт из Москвы24 апреля 20201377
Легендарный спектакль Ахима Фрайера, последняя премьера New York City Ballet и новая виртуальная реальность MusicAeterna24 апреля 20203685
Анна Евтюгина и Никита Шохов ищут Другого в постмедийном мире23 апреля 20201599
Композитор и продюсер Мария Теряева — о своих отношениях с легендарным синтезатором, новом альбоме «Conservatory of Flowers» и о музыкальной непредсказуемости23 апреля 20201975