Театр наций запустил «Театральную перестройку»

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На YouTube-канале Театра наций начался показ документального сериала «Театральная перестройка». Сериал рассказывает о реконструкции здания, работе с зарубежными режиссерами, репетициях, гастролях, кастингах и других аспектах жизни театра.

Об этом сообщает пресс-служба Театра наций.

«Мы не претендуем на лавры документалистов, — цитирует пресс-служба художественного руководителя театра Евгения Миронова. — В этом году нашему зданию в Петровском переулке исполняется 135 лет [1], через год новой команде Театра наций — уже 15. Мы решили использовать самоизоляцию, чтобы вспомнить пройденный путь, зафиксировать истории создания спектаклей и знаковые события. Раньше до этого не доходили руки, а сейчас мы можем поделиться своими рассказами с нашими зрителями».

Первая серия «Театральной перестройки» посвящена реконструкции здания театра 2008–2011 годов. В качестве главного рассказчика выступает Евгений Миронов. Также в первой серии принимают участие заместитель художественного руководителя Театра наций Роман Должанский, режиссер Василий Бархатов, художник и сценограф Александр Боровский, продюсер Анастасия Голуб и актер Артем Тульчинский.

Кроме того, На YouTube-канале театра доступны для просмотра видеоролики «Отвечаем!».

Это ответы на вопросы, которые прислали зрители во время акции «Неделя Театра наций», приуроченной к Международному дню театра. В акции приняли участие Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Юлия Пересильд, Елизавета Боярская, Сати Спивакова, Сергей Чонишвили, РавшанаКуркова, Юлия Хлынина, Евгений Ткачук, Антон Ескин, Муся Тотибадзе и другие артисты.

[1] Театр наций располагается в Петровском переулке в центре Москвы в здании бывшего Театра Корша, которое было построено в 1885 году















































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