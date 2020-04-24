Открыт сбор средств на издание книги Шамшада Абдуллаева «Другой юг»

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COLTA.RU заглядывает в новую лабораторию журнала «[Транслит]»24 апреля 2020559
Издательство «Носорог» запустило краудфандинговую кампанию в поддержку издания книги узбекского русскоязычного поэта, прозаика и эссеиста Шамшада Абдуллаева «Другой юг», которая впервые объединит под одной обложкой всю его художественную прозу, начиная с ранних рассказов 1980-х годов и заканчивая недавними текстами.
«Еще в начале весны мы должны были отдать в печать нашу новую книгу "Другой юг" Шамшада Абдуллаева, но этому помешал обрушившийся на всех нас кризис. Для выпуска этой книги мы просим вашей помощи. Мы не считаем, что сейчас неподходящее время для сбора средств на издание книги, ведь если в сложные времена погибнет литературное и — шире — гуманитарное производство, кризис станет безграничным», — пишут инициаторы кампании на Planeta.ru.
Они предлагают разнообразные лоты, список которых будет постоянно пополняться. Так, помогая проекту, можно приобрести доступ к онлайн-лекторию «Носорога» (до 29 апреля), подборку коллекционных зарубежных литературных журналов, постер Арсения Жиляева, рисунок Кирилла Гаршина, комплекты изданий в разных вариациях.
«Носорог» очень рассчитывает на поддержку читателей: любая сумма поможет «Другому югу» появиться уже в июле и стать одной из самых заметных на литературном ландшафте 2020 года книг.
Всего необходимо собрать 246 тысяч рублей, до конца кампании осталось 48 дней.
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