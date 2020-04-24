Продолжается цикл «Инклюзия как инструмент личного опыта»

Анна Хальгрен © ahallgren.se

28 апреля Представительство Европейского Союза в России совместно с Музеем современного искусства «Гараж» продолжат цикл мероприятий о праве на самостоятельность «Инклюзия как инструмент личного опыта» онлайн-встречей с Анной Хальгрен (Швеция) и Аленой Левиной (Россия) «Женщины с инвалидностью в период пандемии».

Начало в 19:00, встреча пройдет в Zoom, регистрация — здесь.

Женщины с инвалидностью подвергаются более высокому риску во время пандемии коронавирус, чем женщины без инвалидности. Например, в Швеции большинство женщин с разной степенью инвалидности имеют ассистентов, чтобы иметь возможность жить независимо. Но из-за вспышки коронавируса стало невозможно вести привычный образ жизни. А изоляция и беспомощность вышли на первый план, стали ощущаться намного сильнее, чем у других женщин.

Художница, активистка, соосновательница и координатор объединения «Женщины. Инвалидность. Феминизм» Алена Левина и социальный работник, секс-педагог, лектор Анна Хальгрен поговорят о том, как женщины с инвалидностью переживают нынешний кризис. Что делать, чтобы им помочь? Как не допустить эмоционального выгорания?

Цикл мероприятий о праве на самостоятельность «Инклюзия как инструмент личного опыта» продолжится лекциями и дискуссиями с экспертами из ЕС и России:

12 мая — Капка Панайотова

8 июня — Петр Айзнер

Цикл проводится в партнерстве с Благотворительным фондом помощи людям с нарушениями развития «Жизненный путь»



















































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