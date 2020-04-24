Арсенал организует онлайн-разговор на тему «Искусство из дома»

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25 апреля на сайте Волго-Вятского филиала Государственного центра современного искусства (Арсенал) состоится трансляция беседы «Искусство из дома, или Массовые художественные практики в эпоху изоляции».
Начало в 18:00, трансляцию можно будет смотреть не только на сайте Арсенала, но и на страницах Арсенала в Facebook и YouTube.
Фестиваль текстов о искусстве «Вазари», тема которого в этом году «Новое? Искусствознание?!», решил проанализировать происходящий в реальном времени феномен тотальной сетевой творческой активности, условия ее возникновения и место искусства в период нашей вынужденной замкнутости.
К обсуждению этих вопросов приглашены:
искусствовед, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, заместитель директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина по научной работе Илья Доронченков — он предложит взгляд на #изоизоляцию с точки зрения истории и искусства;
социолог, декан факультета социальных наук МВШСЭН и декан философско-социологического факультета РАНХиГС Виктор Вахштайн — он расскажет о новом мире технологического опосредования и о положении человека в нем;
художник, куратор, автор образовательных проектов по истории, теории и практике современного искусства Дмитрий Гутов — он отграничит «нормальные» практики современного искусства от изобретательного творческого копирования;
социальный антрополог, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, участник исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора» Александра Архипова — она опишет сценарии культурного досуга в условиях изолированного социума.
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