Арсенал организует онлайн-разговор на тему «Искусство из дома»

Владислав Мамышев-Монро. Из серии «Русские вопросы». 1998 © Государственный центр современного искусства

25 апреля на сайте Волго-Вятского филиала Государственного центра современного искусства (Арсенал) состоится трансляция беседы «Искусство из дома, или Массовые художественные практики в эпоху изоляции».

Начало в 18:00, трансляцию можно будет смотреть не только на сайте Арсенала, но и на страницах Арсенала в Facebook и YouTube.

Фестиваль текстов о искусстве «Вазари», тема которого в этом году «Новое? Искусствознание?!», решил проанализировать происходящий в реальном времени феномен тотальной сетевой творческой активности, условия ее возникновения и место искусства в период нашей вынужденной замкнутости.

Насколько ситуация изоляции и реакция на нее в современном обществе, культуре и искусстве действительно новая и уникальная?

Можно ли говорить о том, что массовая культура сегодня сменила полюс и стала культурой массового производства, а не потребления? Благодаря чему это стало возможно?

Как трансформировались художественные и зрительские практики, и какова роль искусства в «болеющей» повседневности?

К обсуждению этих вопросов приглашены:

искусствовед, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, заместитель директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина по научной работе Илья Доронченков — он предложит взгляд на #изоизоляцию с точки зрения истории и искусства;

социолог, декан факультета социальных наук МВШСЭН и декан философско-социологического факультета РАНХиГС Виктор Вахштайн — он расскажет о новом мире технологического опосредования и о положении человека в нем;

художник, куратор, автор образовательных проектов по истории, теории и практике современного искусства Дмитрий Гутов — он отграничит «нормальные» практики современного искусства от изобретательного творческого копирования;

социальный антрополог, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, участник исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора» Александра Архипова — она опишет сценарии культурного досуга в условиях изолированного социума.



































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