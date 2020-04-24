Отменена Рурская триеннале

Сегодня, 24 апреля, организаторы Рурской триеннале объявили, что в этом году из-за пандемии коронавируса CODIV-19 фестиваль не состоится.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Рурской триеннале.

Рурская триеннале 2020 года должна была пройти с 14 августа по 20 сентября. Решение о ее отмене принято советом директоров компании Kultur Ruhr, организующей триеннале, в связи с объявленным властями запретом на проведение массовых мероприятий в Германии до 31 августа.

«Отмена Рурской триеннале 2020 года — горькая утрата для культурной жизни Северного Рейна-Вестфалии и для меня лично, — прокомментировала министр культуры и науки земли Северный Рейн-Вестфалия Изабель Пфайффер-Пенсген, которая также возглавляет совет директоров Kultur Ruhr. — Тем не менее, я убеждена в том, что нынешние обстоятельства накладывают на организаторов крупных публичных мероприятий, подобных Рурской триеннале, дополнительную ответственность. Мы обязаны прежде всего заботиться о здоровье публики, артистов и команды фестиваля, поэтому отмена Рурской триеннале 2020 года, к сожалению, неизбежна».

В тоже время интендант Рурской триеннале Штефани Карп выступила с резкой критикой решения совета директоров Kultur Ruhr об отмене фестиваля, сочтя его излишне поспешным.

Рурская триеннале проводится с 2002 года. В этом году в ней должны были принять участие около 700 артистов из 40 стран. На разных площадках в Бохуме, Дортмунде, Дуйсбурге, Эссене, Гладбеке и Вуппертале планировалось представить 33 проекта, в том числе 12 мировых и европейских премьер.































































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