Создан Фонд поддержки российских музыкантов

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Юрий Башмет и Русское концертное агентство запускают программу поддержки российских музыкантов – Фонд поддержки российских музыкантов, который поможет исполнителям и композиторам, чьи проекты были отменены в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Профессиональные музыканты, живущие и работающие в России, могут направить информацию о себе или зарегистрироваться в специальном разделе сайта Русского концертного агентства.
«Сегодня все мы, кто так или иначе связан с классической музыкой и академическим исполнительским искусством, с концертной деятельностью, переживаем непростой период. Проведение концертов и фестивалей остановлено как в России, так и во многих странах мира, — говорится в сообщении о создании Фонда поддержки российских музыкантов на сайте Русского концертного агентства. — В наиболее сложной ситуации оказались сейчас музыканты — солисты и композиторы, которые не являются штатными сотрудниками каких-либо организаций, основной, а порой единственный, доход которых были именно гонорары за выступления на концертах. Юрий Башмет и Русское концертное агентство приняло решение поддержать именно этих музыкантов сегодня».
Экспертное жюри выберет:
«Мы уверены, что сегодняшняя тяжелая ситуация рано или поздно закончится, и очень важно, как мы все вместе пройдем через это непростое время, — пишут инициаторы программы. — Мы будем рады, если к нашей инициативе присоединятся все, кому небезразлично будущее классической музыки в нашей стране, и кто также, как и мы, готовы оказать возможную поддержку тем музыкантам, которые сегодня попали в сложную жизненную ситуацию».
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