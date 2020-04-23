Открылся сайт «Дневники карантина»

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22 апреля начал работу сайт проекта «Quarantine diaries» («Дневники карантина»). На нем рассказывают о себе люди из разных стран, живущие под карантином, который был введен из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Языки проекта — английский и русский. На quarandiaries.com можно прочитать тексты оперной певицы из Рима, гида из Бари, студентки из Ливерпуля, писательницы из Тель-Авива, предпринимателя из Москвы, археолога из Берлина, профессора из Мадрида, экономиста из Нью-Йорка.
Здесь собраны разные свидетельства в произвольной форме — от писем и дневников до стихов. Главная тема — время пандемии, пропущенное через себя.
«Мне как историку хотелось зафиксировать все эти метаморфозы», — рассказала COLTA.RU автор проекта, историк и журналист Юлия Рыженко. Она живет в Италии и еще в марте начала вести свой собственный карантинный дневник.
По ее словам, идея создать глобальный онлайн-дневник времен пандемии зародилась у нее благодаря роману Даниэля Дефо «Дневник чумного года», который повествует об эпидемии чумы в Лондоне с точки зрения пережившего ее человека.
«Quarantine diaries — попытка собрать своеобразное эпистолярное наследие на тему, которая сегодня нас всех объединяет», — пишет Юлия Рыженко на своей странице в фейсбуке.
«Проект очень прост, как чистый лист бумаги, — объясняет она. — По идее, это и есть лист, где каждый написал из своего личного карантина».
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