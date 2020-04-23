«Одноклассники» поддержат проект помощи российским женщинам в регионах

© Moscow FemFest

Социальная сеть «Одноклассники» начала транслировать проект «Школа безопасности и благополучия», посвященный безопасности женщин в период изоляции. Это серия вебинаров о самых злободневных темах во время эпидемии и спровоцированных ею кризисов с лучшими российскими и европейскими специалистами.

В прямом эфире на странице проекта врачи, психологи, юристы и HR-специалисты обсуждают с пользовательницами «Одноклассников» аспекты жизни в режиме самоизоляции, а именно эмоциональный и экономический аспекты безопасности, регуляцию жизни с домочадцами в замкнутом пространстве, работу с тревожностью и экологическим отношением к себе, выстраивание здоровых границ и поиск ресурсов внутри себя.

Заключительные уроки школы будут посвящены тому, как адаптироваться женщинам в новой экономической реальности и уверенно себя чувствовать.

«Школу безопасности и благополучия» на прошлой неделе при поддержке Представительства Европейского Союза в России запустил просветительский фестиваль о феминизме и свободе выбора Moscow FemFest.

«Мы уверены, что больше всего в такой поддержке нуждаются женщины, проживающие в регионах России, которые ищут подобную поддержку в интернете, поэтому было принято решение таргетироваться в “Одноклассниках” именно на такую аудиторию», — говорят организаторы Moscow FemFest Ирина Изотова и Лола Тагаева.

Приглашенными экспертами школы стали психолог и специалист по работе с травмой Зара Арутюнян, психотерапевты Светлана Комиссарук и Марина Травкова, юристы и руководители специализированных центров защиты пострадавших от насилия Мари Давтян и Анна Ривина, руководитель практики семейного права Виктория Дергунова, правозащитница Алена Попова, консультант по карьерному развитию Ксения Авдей, предпринимательница Ольга Нечаева и другие.



























































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