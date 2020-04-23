«Одноклассники» поддержат проект помощи российским женщинам в регионах

Жизнь в симуляции, или Портрет двумерной модели на трехмерном фоне
Анна Евтюгина и Никита Шохов ищут Другого в постмедийном мире23 апреля 2020421
Социальная сеть «Одноклассники» начала транслировать проект «Школа безопасности и благополучия», посвященный безопасности женщин в период изоляции. Это серия вебинаров о самых злободневных темах во время эпидемии и спровоцированных ею кризисов с лучшими российскими и европейскими специалистами.
В прямом эфире на странице проекта врачи, психологи, юристы и HR-специалисты обсуждают с пользовательницами «Одноклассников» аспекты жизни в режиме самоизоляции, а именно эмоциональный и экономический аспекты безопасности, регуляцию жизни с домочадцами в замкнутом пространстве, работу с тревожностью и экологическим отношением к себе, выстраивание здоровых границ и поиск ресурсов внутри себя.
Заключительные уроки школы будут посвящены тому, как адаптироваться женщинам в новой экономической реальности и уверенно себя чувствовать.
«Школу безопасности и благополучия» на прошлой неделе при поддержке Представительства Европейского Союза в России запустил просветительский фестиваль о феминизме и свободе выбора Moscow FemFest.
«Мы уверены, что больше всего в такой поддержке нуждаются женщины, проживающие в регионах России, которые ищут подобную поддержку в интернете, поэтому было принято решение таргетироваться в “Одноклассниках” именно на такую аудиторию», — говорят организаторы Moscow FemFest Ирина Изотова и Лола Тагаева.
Приглашенными экспертами школы стали психолог и специалист по работе с травмой Зара Арутюнян, психотерапевты Светлана Комиссарук и Марина Травкова, юристы и руководители специализированных центров защиты пострадавших от насилия Мари Давтян и Анна Ривина, руководитель практики семейного права Виктория Дергунова, правозащитница Алена Попова, консультант по карьерному развитию Ксения Авдей, предпринимательница Ольга Нечаева и другие.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:37Открылся сайт «Дневники карантина»
17:16«Одноклассники» поддержат проект помощи российским женщинам в регионах
16:08Гёте-Институт запустил культурную онлайн-платформу
15:46Открывается образовательный канал Студии новой музыки
14:28Редакция «Ведомостей» выступила против изменения редакционной политики
13:37В интернете пройдет экскурсия по ячейке Дома-коммуны на Гоголевском бульваре
12:58Глава Минкомсвязи: запрещать Zoom в России в ближайшее время не будут
11:43Федоровская библиотека запускает цикл онлайн-встреч «Из комнаты в космос»
22 апреля 2020
16:14Политех откроет «Живую библиотеку»Все новости
Анна Евтюгина и Никита Шохов ищут Другого в постмедийном мире23 апреля 2020421
Композитор и продюсер Мария Теряева — о своих отношениях с легендарным синтезатором, новом альбоме «Conservatory of Flowers» и о музыкальной непредсказуемости23 апреля 2020422
Четыре века поисков и мистификаций23 апреля 2020587
Анна Нетребко в Нью-Йорке и Вене, Гендель в Берлине, а Густав фон Ашенбах танцует под музыку Баха23 апреля 20201411
Московский хип-хоп-дуэт «Базар» приглашает совершить путешествие по разным странам, не выходя из дома22 апреля 20201022
Ольга Седакова о мемуарной прозе Николая Каретникова22 апреля 20201395
Бьорн Гельдхоф о PinchukArtCentre, страхе, надежде и театре22 апреля 2020930
Премьера головокружительного клипа «Dru» — даунхилл под квартет лучших московских импровизирующих барабанщиков22 апреля 20201140
Верди в постановке Питера Гринуэя, неизвестная опера Оффенбаха, танцующие Фрида Кало и Диего Ривера22 апреля 20202224
Эмигрировавший в США рок-музыкант — о новых песнях, грядущем онлайн-концерте и о том, как он переживает пандемию в Нью-Йорке21 апреля 20203088
Алексей Конаков продолжает исследовать наследие петербургского писателя21 апреля 20201592
Второй виртуальный сезон театра Ла Монне, балеты Баланчина и Ноймайера21 апреля 20202501