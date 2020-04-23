Гёте-Институт запустил культурную онлайн-платформу

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В интернете начал работу проект Гёте-Института kulturama.digital – англоязычная платформа с онлайн-трансляциями и записями культурных мероприятий со всего мира.
Как сообщает пресс-служба Гёте-Института, проект kulturama.goethe реализуется с целью привлечь больше внимания к проходящим в сети культурным событиям и расширить их зрительскую аудиторию.
Теперь организаторы мероприятий, продюсеры, проект-менеджеры, пиар-менеджеры и деятели культуры из разных стран мира могут публиковать свои мероприятия для международной аудитории, а также получать финансовую поддержку от зрителей при помощи функции пожертвований.
Квартирники в прямом эфире из Буэнос-Айреса, кукольный театр на кухне, живые концерты из Берлина, интернет-показ фильмов в Москве, виртуальная экскурсия по выставке в Нью-Йорке или онлайн-читка из Казахстана — на платформе kulturama.digital представлен самый широкий спектр культурных мероприятий.
Размещать контент на платформе могут как сами авторы, так и культурные институции. Все мероприятия сортируются по жанрам, регионам и датам. Сегодня, когда временно закрыты почти все культурные учреждения, платформа предоставляет каждому пользователю возможность найти что-то подходящее и интересное.
Еще одна важная функция платформы — возможность разместить на странице мероприятия кнопку для сбора пожертвований. Так зрители смогут поддержать деятелей культуры в трудные времена и поспособствовать разнообразию культурного пейзажа в сети.
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