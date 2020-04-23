Открывается образовательный канал Студии новой музыки

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24 апреля Студия новой музыки запускает образовательный канал «СТУДИЯ|education». Его пользователи смогут познакомиться с видеоархивом студии за последние 20 лет.
Как сообщают авторы проекта, в видеоархиве представлены творческие встречи с известными композиторами и солистами, лекции о новой музыке профессоров и гостей Московской консерватории, серия междисциплинарных дискуссий. Среди архивных записей московские выступления Хельмута Лахенмана, Беата Фуррера и Клауса Ланга, лекции Юрия Холопова, Владимира Тарнопольского, Федора Софронова в конференц-зале консерватории.
Раз в несколько дней в специальном разделе сайта Студии новой музыки будет появляться новая запись, которая будет доступна для просмотра неделю.
Расписание на ближайшую неделю:
Кроме того, специально для канала «СТУДИЯ|education» солисты Студии новой музыки готовят серию презентаций и мини мастер-классов.
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