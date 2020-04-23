Глава Минкомсвязи: запрещать Zoom в России в ближайшее время не будут

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Сегодня, 23 апреля, на пресс-конференции в Москве министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что в России не планируется запрещать платформу для онлайн-видеоконференций Zoom по крайней мере до тех пор, пока не будет создан ее отечественный аналог.
«Понятно, что мы не идем по пути ограничений, но мы должны дать возможность учителям и обучающимся использовать удобный и безопасный инструмент. В данном случае, пока мы его не запустим в полном объеме, мы точно ничего запрещать не будем», — цитирует Максута Шадаева «Интерфакс».
Миистр сообщил, что в настоящее время Минкомсвязь и Минпросвещения разрабатывают платформу для видеоконференций на базе школьных систем видеосвязи, которые используются для контроля за ЕГЭ.
«На базе этой платформы мы сейчас рассматриваем несколько больших отечественных решений для того, чтобы предложить всем доступный и безопасный сервис», — сказал Шадаев.
«Что касается видеоконференций, вебинаров и всего остального, — добавил он, — безусловно, все школы сейчас могут использовать те инструменты, которые есть».
В середине марта Минобрнауки и Минпросвещения опубликовали рекомендации для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. После этого российские вузы, техникумы, школы и другие учебные заведения начали переходить на дистанционное обучение. Во многих случаях оно осуществляется с использованием Zoom.
Согласно информации, которая приводится на сайте платформы Zoom, для виртуальных и гибридных аудиторий, работы, административных совещаний и других целей ее используют более 17 тысяч учебных заведений в разных странах мира, в том числе 96% самых престижных университетов США.
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