Открылась онлайн-платформа «КАРОАрт.LIVE»

Сеть кинотеатров «Каро» запустила специальный проект — онлайн-платформу «КАРОАрт.LIVE» с полнометражным и короткометражным кино, музыкальными концертами, мастер-классами кинематографистов, обсуждениями фильмов в формате прямых трансляций, подкастами, видеопрезентациями книг и журналов.

«КАРОАрт.LIVE» включает несколько блоков:

«Кино перемен»

Показы фильмов Ларса фон Триера, Джима Джармуша, Андрея Звягинцева, Константина Лопушанского, Джеймса Кэмерона, Наоми Кавасе, Уэса Андерсона, Стэнли Кубрика и других культовых режиссеров. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.

«Короткий метр»

В разделе будут представлены дебютные киноработы студентов и выпускников профильных учебных заведений.

«Видеоэссе»

Монологи о кино известных кинокритиков и деятелей искусства.

«Мультимедиа»

Подкасты и видеоархив дискуссий и лекций.

«Новости»

Новости кино и киноиндустрии.

Гостями «КАРОАрт.LIVE» станут режиссер Алексей Герман-младший, теле- и радиоведущий Алекс Дубас, режиссер Александр Хант, продюсер Нателла Крапивина, режиссер Александр Зельдович, переводчик Андрей Гаврилов, продюсер и сценарист Владислав Пастернак, редактор Виктор Зацепин, киновед Денис Виден, кинокритики Никита Смирнов, Егор Беликов, Дмитрий Барченков, Иван Афанасьев, Мария Грибова.

С помощью онлайн-эфиров и других цифровых форматов они поговорят с аудиторией на актуальные темы, а также обсудят фильмы со зрителями.

Среди партнеров «КАРОАрт.LIVE» кинокомпания «Централ Партнершип», платформа Wink, кинокомпания Russian World Vision, компания «Стелла-Релиз», онлайн-кинотеатр START.ru.















































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