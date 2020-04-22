Открылась онлайн-платформа «КАРОАрт.LIVE»

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Сеть кинотеатров «Каро» запустила специальный проект — онлайн-платформу «КАРОАрт.LIVE» с полнометражным и короткометражным кино, музыкальными концертами, мастер-классами кинематографистов, обсуждениями фильмов в формате прямых трансляций, подкастами, видеопрезентациями книг и журналов.
«КАРОАрт.LIVE» включает несколько блоков:
«Кино перемен»
Показы фильмов Ларса фон Триера, Джима Джармуша, Андрея Звягинцева, Константина Лопушанского, Джеймса Кэмерона, Наоми Кавасе, Уэса Андерсона, Стэнли Кубрика и других культовых режиссеров. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.
«Короткий метр»
В разделе будут представлены дебютные киноработы студентов и выпускников профильных учебных заведений.
«Видеоэссе»
Монологи о кино известных кинокритиков и деятелей искусства.
«Мультимедиа»
Подкасты и видеоархив дискуссий и лекций.
«Новости»
Новости кино и киноиндустрии.
Гостями «КАРОАрт.LIVE» станут режиссер Алексей Герман-младший, теле- и радиоведущий Алекс Дубас, режиссер Александр Хант, продюсер Нателла Крапивина, режиссер Александр Зельдович, переводчик Андрей Гаврилов, продюсер и сценарист Владислав Пастернак, редактор Виктор Зацепин, киновед Денис Виден, кинокритики Никита Смирнов, Егор Беликов, Дмитрий Барченков, Иван Афанасьев, Мария Грибова.
С помощью онлайн-эфиров и других цифровых форматов они поговорят с аудиторией на актуальные темы, а также обсудят фильмы со зрителями.
Среди партнеров «КАРОАрт.LIVE» кинокомпания «Централ Партнершип», платформа Wink, кинокомпания Russian World Vision, компания «Стелла-Релиз», онлайн-кинотеатр START.ru.
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