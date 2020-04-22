Издательство «Носорог» запускает онлайн-лекторий

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29 апреля открывается первый сезон онлайн-лектория книжного издательства «Носорог».
Лекции в нем будут читать авторы и переводчики «Носорога», а темы лекций будут непосредственно связаны с их публикациями.
«Лекторий будет стремиться расширить знания вокруг текстов, тем и контекстов «Носорога», а лекции будут одинаково интересны тем, кто интересуется современной литературой, философией и искусством, и тем, кто занимается гуманитарным производством профессионально», — говорится в сообщении на сайте издательства «Носорог».
В первом сезоне лектория переводчица с венгерского и английского языков, литературовед Оксана Якименко расскажет о венгерской литературе ХХ века, поэт, художник и издатель Андрей Черкасов поделится опытом и инструментарием для создания экспериментальной литературы, поэт, прозаик, эссеист и теоретик литературы Александр Скидан прочитает лекцию о модернистском романе, а философ, доцент Европейского университета в Санкт-Петербурге Йоэль Регев — о философии Резы Негарестани и его экспериментальной «Циклонопедии».
Лекции будут проходить по средам, начало в 19:00.
Расписание:
29 апреля — Оксана Якименко. «Большая литература не самой большой страны — венгерская литература ХХ века»
6 мая — Андрей Черкасов. «Подручными текстами: как и зачем создавать экспериментальную литературу из всего подряд»
13 мая — Александр Скидан. «Как устроен модернистский роман и что от него унаследовала современная литература?»
20 мая — Йоэль Регев — «Реза Негарестани и его "Циклонопедия"»
На сайте «Носорога» можно купить все четыре лекции (2000 рублей) или лекции в комплекте с четырьмя изданиями, с которыми они связаны (3800 рублей): романом Шандора Мараи «Свечи сгорают дотла», 14-м номером «Носорога», романом Александра Скидана «Путешествие по N» и романом Резы Негарестани «Циклонопедия».
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