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Кинотеатр «Пионер» продолжает проект «Голос разума»

News_detailed_pictureИлья Яблоков© Европейский университет в Санкт-Петербурге / IMARES

С 20 по 24 апреля выйдет новая часть проекта «Голос разума», встречи которой проводятся в рамках онлайн-программы московского кинотеатра «Пионер».

Присоединиться к дискуссиям проекта «Голос разума» можно в инстаграме кинотеатра «Пионер». Дискуссии ведет куратор публичной программы кинотеатра «Пионер» Сергей Сдобнов.

Сегодня, 20 апреля, он поговорит с историком и медиаэкспертом из Университета Лидса Ильей Яблоковым о теориях заговора в современной России по случаю выхода его книги «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве». Встреча организована совместно с издательством «Альпина Паблишер», выпустившим книгу. Вопросы для обсуждения:

  • Коронавирус изобрели китайцы?
  • Путина не существует?
  • За нами постоянно следят спецслужбы?
  • Какие еще теории заговора нас окружают? Как они влияют на нашу жизнь?

22 апреля состоится встреча с программным директором просветительского проекта InLiberty Ильей Венявкиным. Тема встречи — продуктивно ли учиться онлайн. Вопросы для обсуждения:

  • Что меняется в обучении, когда офлайн занятия с подростками и взрослыми переходят в онлайн?
  • Какие новые ощущения возникают при групповых занятиях в сети?
  • Почему не получится перенести все мастер-классы, семинары и дискуссионные клубы в онлайн?
  • Как не утонуть в море бесконечного образования?

Гостем выпуска 24 апреля станет главный редактор медиа про образование и воспитание детей «Мел» Надя Папудогло. Речь пойдет о том, как родители и дети справляются друг с другом дома. Вопросы для обсуждения:

  • Как изменилось общение между детьми и родителями за месяц карантина?
  • Была ли готова к карантину система образования и досуга?
  • Как помочь ребенку с дистанционным образованием и досугом и не забыть о себе?
  • Что хотят читать дети, подростки и родители, пока сидят дома?
  • Как изменится образование после эпидемии?



















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