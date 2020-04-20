Кинотеатр «Пионер» продолжает проект «Голос разума»

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С 20 по 24 апреля выйдет новая часть проекта «Голос разума», встречи которой проводятся в рамках онлайн-программы московского кинотеатра «Пионер».
Присоединиться к дискуссиям проекта «Голос разума» можно в инстаграме кинотеатра «Пионер». Дискуссии ведет куратор публичной программы кинотеатра «Пионер» Сергей Сдобнов.
Сегодня, 20 апреля, он поговорит с историком и медиаэкспертом из Университета Лидса Ильей Яблоковым о теориях заговора в современной России по случаю выхода его книги «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве». Встреча организована совместно с издательством «Альпина Паблишер», выпустившим книгу. Вопросы для обсуждения:
22 апреля состоится встреча с программным директором просветительского проекта InLiberty Ильей Венявкиным. Тема встречи — продуктивно ли учиться онлайн. Вопросы для обсуждения:
Гостем выпуска 24 апреля станет главный редактор медиа про образование и воспитание детей «Мел» Надя Папудогло. Речь пойдет о том, как родители и дети справляются друг с другом дома. Вопросы для обсуждения:
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