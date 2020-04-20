Noize MC опубликовал двухчасовой концерт с оркестром русских народных инструментов

© Дмитрий Семенушкин

19 апреля состоялась онлайн-премьера двухчасового концерта Ивана Алексеева (Noize MC) c оркестром русских народных инструментов Белгородской государственной филармонии под управлением Евгения Алешникова.

Концерт состоялся прошлой осенью в Crocus City Hall, посмотреть его полную версию в высоком разрешении можно на официальном YouTube-канале музыканта.

Иван Алексеев:

В возрасте 11 лет, во втором классе музыкальной школы, я играл в оркестре на бас-балалайке — настраивается она, как бас-гитара, только без первой струны. Поскольку по специальности я был гитаристом (у нас все ноты — в скрипичном ключе), с басовым ключом имелись определенные сложности, и большинство своих партий я нормально знал только до пятого-шестого такта — дальше начинались вопросики. Но бас-балалайки было целых три, с тыла прикрывали контрабасы, да и сидели мы все в самой глубине непроходимой чащи из домр, баянов и гуслей.

Однако буквально накануне ежегодного отчетного концерта, в ходе генеральной репетиции, у моего инструмента сломался колок — просто остался у меня в руках, когда я подтягивал струну. Запасной бас-балалайки не было, и это была маленькая катастрофа. Я позвонил папе и спросил, не может ли он чем-то помочь, ведь папа — музыкант и работал в ДК. Решение нашлось: на следующий день я сидел впереди всего оркестра, ровно посередине, с огромной бас-гитарой в руках, единственный из всех подключенный к усилителю — в единственном месте, где можно было подключиться единственным найденным в школе коротким проводом (про длинный провод мы с папой как-то не подумали). Весь прошлый вечер я до последнего вгрызался в инопланетные для меня каракули на нотном стане, не выспался и нервничал до трясучки.

Похожим образом я себя чувствовал, стоя на сцене Crocus City Hall 9 ноября 2019 года. Волнение более-менее отхлынуло только к песне «Chasing the Horizon», а до этого момента я готов был под землю провалиться. Я забывал слова в песнях, которые могу петь и играть с завязанными глазами, подвешенный к потолку: «Вселенная бесконечна?», «Сгораю», «Ругань из-за стены»... В «Иордане» появился какой-то «гроб из ЦИНКАЙ». Меня просто трясло. Когда от KROK FILMS пришла первая версия монтажа, я поначалу опасался ее смотреть))) Но я был удивлен: весь этот внутренний мандраж, кажется, совершенно незаметен при взгляде со стороны. Даже мне. Я посмотрел концерт с интересом и удовольствием. Надеюсь, вам он тоже понравится! Огромное спасибо моей семье, всей нашей огромной команде, Евгению Алексеевичу и каждому музыканту оркестра: это было незабываемо — я нами всеми горжусь!



















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