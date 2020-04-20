Александр Калягин просит власти помочь российским театрам

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Сегодня, 20 апреля, председатель Союза театральных деятелей России (СТД РФ), художественный руководитель московского театра Et Cetera Александр Калягин выступил с обращением к центральным и региональным властным структурам, призвав их поддержать театральную отрасль в ситуации, возникшей из-за пандемии коронавируса COVID-19.
«Я обращаюсь ко всем властным структурам, к Министерству культуры России, ко всем региональным министерствам культуры, к департаментам культуры, — говорится в обращении, опубликованном на сайте СТД РФ. — Карантин продолжается, когда он закончится, точно никто не знает. Но мы все надеемся на лучшее».
Александр Калягин напоминает, что театры закрыты, не проводятся репетиции, отменены запланированные премьеры.
«Не забудьте о поддержке театров! — просит он. — Пандемия завершится, наладится жизнь, но она не будет полноценной, если будут разрушены театры. А эта угроза вполне реальная».
В обращении приводятся примеры регионов, где власти поддерживают театры (Ульяновская область, Хакассия), (Пензенская область, Петербург), и регионов, где эта поддержка не оказывается и оказывается в недостаточном объеме.
«В регионах, где власть продумывает меры поддержки, мы сохраним театральную культуру города, области, а где ничего делать не будут — театры будут уничтожены», — резюмирует Калягин.
Кроме того, председатель СТД РФ отмечает, что в господдержке нуждаются не только государственные и муниципальные, но и негосударственные театры: «Им сегодня еще тяжелее, ведь их финансовое благополучие целиком зависит от проданных билетов. Надо найти способ помочь и им. Без них театральная палитра России сильно обеднеет».
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