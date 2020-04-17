Темой второго эфира ArtStream станет арт-рынок

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18 апреля Центр современного искусства «Винзавод» продолжит проект ArtStream – серию прямых онлайн-эфиров с участием представителей арт-сообщества. Тема второго эфира — арт-рынок и ценообразование.
Начало в 14:00, регистрация — здесь. Встреча пройдет в формате вебинара в приложении Zoom, трансляция будет доступна на страницах «Винзавода» в соцсетях Facebook и «ВКонтакте», а также на его YouTube-канале.
Два важных индикатора для определения состояния всей арт-системы в целом стремительно меняются на глазах. Неустойчивость российского арт-рынка скажется на всех участниках искусства и, в первую очередь, на художниках и стоимости их работ.
Что будет с рынком в России, куда идти молодому художнику? Как попасть в поле зрения галеристов? Мера таланта и куда его применить?
На вопросы в прямом эфире ответят:
Модератор эфира — руководитель проектов «Винзавода» Ирина Саминская.
Софья Троценко: «Я верю, что мы не только сможем больше понять про искусство в период самоизоляции, но и благодаря более близкому контакту с аудиторией найти путь, куда вместе двигаться».
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17:50Темой второго эфира ArtStream станет арт-рынок
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