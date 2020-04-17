Темой второго эфира ArtStream станет арт-рынок

18 апреля Центр современного искусства «Винзавод» продолжит проект ArtStream – серию прямых онлайн-эфиров с участием представителей арт-сообщества. Тема второго эфира — арт-рынок и ценообразование.

Начало в 14:00, регистрация — здесь. Встреча пройдет в формате вебинара в приложении Zoom, трансляция будет доступна на страницах «Винзавода» в соцсетях Facebook и «ВКонтакте», а также на его YouTube-канале.

Два важных индикатора для определения состояния всей арт-системы в целом стремительно меняются на глазах. Неустойчивость российского арт-рынка скажется на всех участниках искусства и, в первую очередь, на художниках и стоимости их работ.

Что будет с рынком в России, куда идти молодому художнику? Как попасть в поле зрения галеристов? Мера таланта и куда его применить?

На вопросы в прямом эфире ответят:

искусствовед, куратор, основательница галереи XL Елена Селина ;

; коллекционер, сооснователь галереи «Триумф» Емельян Захаров ;

; куратор, основательница проекта InArt Ксения Подойницына ;

; директор LH Art Consultancy Александр Бланарь ;

; основательница Центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко.

Модератор эфира — руководитель проектов «Винзавода» Ирина Саминская.

Софья Троценко: «Я верю, что мы не только сможем больше понять про искусство в период самоизоляции, но и благодаря более близкому контакту с аудиторией найти путь, куда вместе двигаться».



























































Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU