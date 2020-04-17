Умер Луис Сепульведа

© La Tercera

16 апреля в Овьедо в возрасте 70 лет умер чилийский писатель и журналист Луис Сепульведа.

Как сообщает El País, причиной смерти одного из самых читаемых в Европе латиноамериканских писателей стала коронавирусная инфекция.

Луис Сепульведа родился в 1949 году в городе Овалье, учился в Национальном институте в Сантьяго-де-Чили, где стал активистом студенческого движения. После военного переворота 1973 года неоднократно арестовывался, был приговорен к пожизненному заключению за «подрывную деятельность», бежал в Уругвай, затем в Бразилию, Парагвай и Эквадор. Организовал в Кито театральную группу и участвовал в изучении жизни индейских племен.

В 1979 году вступил в Бригаду имени Симона Боливара и принял участие в Сандинистской революции. После победы революции поселился в Гамбурге, присоединился к экологическому движению, работал журналистом организации «Гринпис», выступал как сценарист и кинорежиссер. C 1996 жил в Испании.

В 17 лет Луис Сепульведа опбуликовал первый сборник стихов, в 20 лет — первый сборник рассказов. Мировую известность писателю принес роман «Старик, который читал любовные романы» (1988), вдохновленный опытом жизни автора с индейцами хиваро. С тех пор его романы, книги о путешествиях, рассказы и статьи были переведены на многие иностранные языки.

Лауреат ряда литературных наград, среди которых поэтическая премия имени Габриэлы Мистраль (1976) и международная премия «Фельгера» (Испания, 1990).















































































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