«Мемориал» подготовил онлайн-лекции на выходные

Шуховская башня и крематорий. Москва, 1936-39 © Российский государственный архив кинофотодокументов

18 и 19 апреля Международный Мемориал представит бесплатные онлайн-лекции проекта «Это прямо здесь», приуроченные к международному дню охраны памятников и достопримечательных мест и к началу восстания в Варшавском гетто.

Темой лекции, которая состоится 18 апреля, в международный день охраны памятников и достопримечательных мест, станет безусловный (хотя и непризнанный официально) объект исторического наследия России ХХ века — Донское кладбище и Донской крематорий.

Открылся крематорий в 1927-м, в канун десятилетия Октябрьской революции. Днем здесь прощались с советской элитой – летчиками, писателями, учеными и партийными деятелями. А по ночам тайно сжигали тела расстрелянных на Лубянке, в Бутырской и Лефортовской тюрьмах. Так жертвы террора и организаторы террора оказались на одном кладбище.

Чему свидетелями были кладбище и крематорий в ХХ веке и что ждет этот памятник истории в будущем? Об этом исследователь «Мемориала» Павел Паркин расскажет на лекции «Церковь-крематорий и Донское кладбище: памятник под угрозой реновации».

Лекция начнется в 18:00; для того, чтобы получить ссылку на трансляцию, необходимо пройти регистрацию.

19 апреля 1943 года началось восстание в Варшавском гетто, одном из самых больших гетто в оккупированной Польше — в нем находилось около полумиллиона человек. Летом 1942 года бóльшая часть из них погибла в лагере смерти в Треблинке.

19 апреля 1943 года в Варшавском гетто, одновременно с его окончательным уничтожением, две группы молодых евреев начали восстание, обреченное на неудачу. Оно продолжалось три недели и было, как считается, первым городским восстанием тех времен. Позже выжившие повстанцы назвали его «выбором способа умереть».

Каждый год 19 апреля Варшава отмечает годовщину восстания в гетто. Какие еще коммеморативные практики, связанные с еврейским прошлым, существуют в нынешней Варшаве? Как они зарождались и развивались? И в чем заключаются войны памяти, по-прежнему проходящие там? 19 апреля 2020 года об этом расскажет Мария Макарова в виртуальной экскурсии-лекции «Коммеморация в невидимом городе».

Лекция начнется в 16:00; для того, чтобы получить ссылку на трансляцию, необходимо пройти регистрацию.



























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