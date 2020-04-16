InLiberty открывает онлайн-клуб «Соломенные человечки»

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24 апреля выйдет первый выпуск еженедельного онлайн-клуба философов Виктора и Юлии Горбатовых «Соломенные человечки», который организует просветительский проект InLiberty.

Главная тема клуба — «Как противостоять логическим уловкам в эпоху пандемии и всегда».

«Фиктивный аргумент в тексте или разговоре как правило отвлекает нас от сути дела и дезориентирует — как соломенное чучело. Именно поэтому ученые логики называют такого рода аргументы "соломенными человечками". Мы сталкиваемся с подобными «соломенными человечками» постоянно, однако сегодня умение бороться с ними приобрело особое значение, — говорится в сообщении на сайте InLiberty. — В эпоху пандемии мы бесконечно читаем новости, постоянно обсуждаем их с другими, много спорим и часто заходим в тупик».

Оставаться в хорошей интеллектуальной форме, не терять ясности мышления и улучшить свои способности вести дискуссию помогут ведущие клуба — старший преподаватель Школы философии ВШЭ Виктор Горбатов и доцент Школы философии ВШЭ Юлия Горбатова. Они будут разбирать свежие новости, публичные заявления и резонансные тексты, научат находить в них вольные и невольные логические ошибки — и противостоять им в реальном споре.

В расписании клуба «Соломенные человечки» три занятия:

24 апреля — «Ты кто такой?» (уловки, обращенные к личности говорящего)

1 мая — «Как вам не стыдно?» (уловки, обращенные к эмоциям)

8 мая - «Вы или не слышите или не хотите понять!» (уловки, упрощающие логику)

Начало занятий в 19:00.



































































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