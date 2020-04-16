Концерт в честь Юрия Чернавского покажут в интернете

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17 апреля пройдет онлайн-трансляция трибьют-концерта в честь композитора Юрия Чернавского, который состоялся прошлой осенью на Red Bull Music Festival.
Трансляция начнется в 18:00 в соцсети «ВКонтакте».
Трибьют «Возвращение на Банановые острова» был посвящен пионеру отечественного электропопа, автору хитов Аллы Пугачевой, Владимира Преснякова, Валерия Леонтьева и других звезд перестроечной эпохи, сообщает сайт Red Bull Music Festival.
Юрию Чернавскому и его легендарному альбому «Банановые острова» в 2018 году исполнилось 35 лет. В начале 90-х Чернавский уехал жить и работать в Германию, а затем перебрался в Калифорнию. Впервые за много лет он появился в Москве с публичным выступлением на Red Bull Music Festival.
Музыкальным директором трибьют-концерта стал основатель групп «Неонавт» и Tesla Boy Антон Севидов. Музыка Чернавского прозвучала в кавер-версиях Кирилла Иванова и Жени Борзых («СБПЧ»), Cédric K Gasaïda (Ex-Azari & III), Мириам Сехон (ВИА «Татьяна», Race to Space), Манижи Сангин (Manizha), Павла Артемьева (Artemiev), Нади Грицкевич («Наадя»), Риты Крон и Александра Горчилина («Гоголь-центр»).
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