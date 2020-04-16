Сибирские деятели культуры встретятся на дистанционном кэмпе

Что ловить в сети 16 апреля
«Огненный ангел» в Риме и «Сон в красном тереме»16 апреля 2020335
19 апреля представители музыкальной, музейной, художественной и книжной отраслей из Красноярска, Томска и Новосибирска примут участие в дистанционном кэмпе, который организует бесплатная образовательная онлайн-платформа «Мастера». Тема кэмпа — «Сибирь меняется: локальные сообщества и что с ними происходит сегодня».
Начало в 10:00 мск, участие по предварительной онлайн-регистрации. Всем зарегистрировавшимся организаторы пришлют ссылку на вебинар за сутки до начала мероприятия.
Участники кэмпа расскажут о том, как изменилась сфера их деятельности за последние несколько лет и что происходит сегодня.
В программе:
Лекция 1 — «Арт-системы Сибири: где современного искусства больше, главные формальные институты, особенности локальных сообществ»
Оксана Будулак, куратор и заместитель директора по развитию Музейного центра «Площадь Мира» (Красноярск)
Лекция 2 — «Эволюция сибирской музыки за последнее десятилетие на примере томской сцены»
Александр Арляпов, главный редактор музыкального журнала «Новый рок» и бывший шеф-редактор радио «Эхо Москвы» в Томске, куратор курса «Музыкальная журналистика» ВШЖ ТГУ
Лекция 3 — «Новое равновесие в модной индустрии: уроки для локальных брендов»
Эмма Васильева, директор Центра материальной культуры и дизайна ОмГТУ, руководитель проекта «Омская Арт-резиденция»
Лекция 4 — «Независимые книжные: как выжить в Сибири»
Анна Яковлева, директор книжного магазина «Перемен» (Новосибирск)
Расписание других кэмпов, организованных проектом «Мастера», приводятся на его сайте
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
14:33«Кинотавр-2020» пройдет осенью
13:59Сибирские деятели культуры встретятся на дистанционном кэмпе
13:13Театр на Малой Бронной готовит спектакль «Месяц в деревне. Самоизоляция»
12:26Отменен Фестиваль в Экс-ан-Провансе
Вчера
18:10«Самокат» признан одним из лучших детских издательств в Европе
17:00«Москва глазами инженера» и COLTA.RU запускают онлайн-экскурсии по городам мира
16:11«Эшколот» проведет онлайн-встречу о «новом мышлении» Франца Розенцвейга
14:15Открыт прием заявок на конкурс «Золотой Трезини»Все новости
«Огненный ангел» в Риме и «Сон в красном тереме»16 апреля 2020335
Звезда Байройта Елена Панкратова — о занятиях со студентами по скайпу15 апреля 2020793
«Ни возьмись» на Кольте. Пять (или больше) вопросов Марату Гельману15 апреля 20201170
Питерская этно-экспериментальная группа выпускает новый полнометражный альбом «Волчья ягода» — первый за пять лет. Премьеры песен и клипа15 апреля 20201797
«Корсар» в Большом, «Щелкунчик» в Монте-Карло, Рене Папе на русском престоле15 апреля 20201938
Борис Локшин о Леониде Цыпкине, непрочитанном классике15 апреля 20201923
Путин сравнил коронавирус с половцами и печенегами, терзающими загадочных «нас». Историк Роман Шляхтин считает, что стоит проанализировать генезис этого образа — и обнаружить воображаемого врага в себе14 апреля 20201861
Появление звезды рок-н-ролла: глава из нового документального романа Александра Кушнира о Майке Науменко14 апреля 20202820
Тайм-менеджмент для смертных: состаренные селфи в эпоху эпидемии14 апреля 20202082
Чешская сказка, русская рулетка и барочная опера про ацтеков14 апреля 20201958
Леонид Гиршович о текущем моменте13 апреля 20202125
Лучшие новые сериалы апреля: «Рассказы из Петли», «Домой засветло», «Миссис Америка» и другие13 апреля 20204334