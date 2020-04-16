Сибирские деятели культуры встретятся на дистанционном кэмпе

19 апреля представители музыкальной, музейной, художественной и книжной отраслей из Красноярска, Томска и Новосибирска примут участие в дистанционном кэмпе, который организует бесплатная образовательная онлайн-платформа «Мастера». Тема кэмпа — «Сибирь меняется: локальные сообщества и что с ними происходит сегодня».

Начало в 10:00 мск, участие по предварительной онлайн-регистрации. Всем зарегистрировавшимся организаторы пришлют ссылку на вебинар за сутки до начала мероприятия.

Участники кэмпа расскажут о том, как изменилась сфера их деятельности за последние несколько лет и что происходит сегодня.

В программе:

Лекция 1 — «Арт-системы Сибири: где современного искусства больше, главные формальные институты, особенности локальных сообществ»



Оксана Будулак , куратор и заместитель директора по развитию Музейного центра «Площадь Мира» (Красноярск)





Лекция 2 — «Эволюция сибирской музыки за последнее десятилетие на примере томской сцены»



Александр Арляпов , главный редактор музыкального журнала «Новый рок» и бывший шеф-редактор радио «Эхо Москвы» в Томске, куратор курса «Музыкальная журналистика» ВШЖ ТГУ





Лекция 3 — «Новое равновесие в модной индустрии: уроки для локальных брендов»



Эмма Васильева , директор Центра материальной культуры и дизайна ОмГТУ, руководитель проекта «Омская Арт-резиденция»





Лекция 4 — «Независимые книжные: как выжить в Сибири»



Анна Яковлева, директор книжного магазина «Перемен» (Новосибирск)

Расписание других кэмпов, организованных проектом «Мастера», приводятся на его сайте























































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