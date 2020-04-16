Театр на Малой Бронной готовит спектакль «Месяц в деревне. Самоизоляция»

Что ловить в сети 16 апреля
«Огненный ангел» в Риме и «Сон в красном тереме»16 апреля 2020324
В Московском драматическом театре на Малой Бронной начинается работа над спектаклем «Месяц в деревне. Самоизоляция». Режиссер спектакля – Константин Богомолов, художник – Лариса Ломакина.
Как сообщает пресс-служба Театра на Малой Бронной, «Месяц в деревне. Самоизоляция» станет одной из первых премьер театра после снятия всех ограничений на проведение массовых мероприятий, введенных в связи с распространением коронавируса COVID-19.
«Когда-то спектакль "Месяц в деревне" с Ольгой Яковлевой в главной роли стал одним из программных спектаклей Анатолия Эфроса и Театра на Малой Бронной, где он в тот момент служил режиссером, и одной из вершин русского психологического театра, — говорит художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов — Сегодня Театр на Малой Бронной возвращается к этому названию. Спектакль "Месяц в деревне. Самоизоляция" будет строго следовать тексту Ивана Тургенева, помещая его в актуальный контекст и дополняя реалиями текущего дня».
Создатели спектакля верят, что в новой интерпретации тургеневского текста им удастся сохранить верность традициям русского психологического театра, всегда чутко реагировавшего на вызовы современности.
«Мы увидим жизнь богатой московской семьи, крупного чиновника Ислаева и его жены и ребенка, самоизолировавшихся в Подмосковье в период пандемии. Жанр спектакля, как и жанр пьесы Ивана Тургенева — комедия. Комедия масок», — поясняет свой замысел Богомолов.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
14:33«Кинотавр-2020» пройдет осенью
13:59Сибирские деятели культуры встретятся на дистанционном кэмпе
13:13Театр на Малой Бронной готовит спектакль «Месяц в деревне. Самоизоляция»
12:26Отменен Фестиваль в Экс-ан-Провансе
Вчера
18:10«Самокат» признан одним из лучших детских издательств в Европе
17:00«Москва глазами инженера» и COLTA.RU запускают онлайн-экскурсии по городам мира
16:11«Эшколот» проведет онлайн-встречу о «новом мышлении» Франца Розенцвейга
14:15Открыт прием заявок на конкурс «Золотой Трезини»Все новости
«Огненный ангел» в Риме и «Сон в красном тереме»16 апреля 2020324
Звезда Байройта Елена Панкратова — о занятиях со студентами по скайпу15 апреля 2020793
«Ни возьмись» на Кольте. Пять (или больше) вопросов Марату Гельману15 апреля 20201170
Питерская этно-экспериментальная группа выпускает новый полнометражный альбом «Волчья ягода» — первый за пять лет. Премьеры песен и клипа15 апреля 20201797
«Корсар» в Большом, «Щелкунчик» в Монте-Карло, Рене Папе на русском престоле15 апреля 20201937
Борис Локшин о Леониде Цыпкине, непрочитанном классике15 апреля 20201923
Путин сравнил коронавирус с половцами и печенегами, терзающими загадочных «нас». Историк Роман Шляхтин считает, что стоит проанализировать генезис этого образа — и обнаружить воображаемого врага в себе14 апреля 20201861
Появление звезды рок-н-ролла: глава из нового документального романа Александра Кушнира о Майке Науменко14 апреля 20202820
Тайм-менеджмент для смертных: состаренные селфи в эпоху эпидемии14 апреля 20202082
Чешская сказка, русская рулетка и барочная опера про ацтеков14 апреля 20201958
Леонид Гиршович о текущем моменте13 апреля 20202125
Лучшие новые сериалы апреля: «Рассказы из Петли», «Домой засветло», «Миссис Америка» и другие13 апреля 20204334