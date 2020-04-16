Театр на Малой Бронной готовит спектакль «Месяц в деревне. Самоизоляция»

В Московском драматическом театре на Малой Бронной начинается работа над спектаклем «Месяц в деревне. Самоизоляция». Режиссер спектакля – Константин Богомолов, художник – Лариса Ломакина.

Как сообщает пресс-служба Театра на Малой Бронной, «Месяц в деревне. Самоизоляция» станет одной из первых премьер театра после снятия всех ограничений на проведение массовых мероприятий, введенных в связи с распространением коронавируса COVID-19.

«Когда-то спектакль "Месяц в деревне" с Ольгой Яковлевой в главной роли стал одним из программных спектаклей Анатолия Эфроса и Театра на Малой Бронной, где он в тот момент служил режиссером, и одной из вершин русского психологического театра, — говорит художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов — Сегодня Театр на Малой Бронной возвращается к этому названию. Спектакль "Месяц в деревне. Самоизоляция" будет строго следовать тексту Ивана Тургенева, помещая его в актуальный контекст и дополняя реалиями текущего дня».

Создатели спектакля верят, что в новой интерпретации тургеневского текста им удастся сохранить верность традициям русского психологического театра, всегда чутко реагировавшего на вызовы современности.

«Мы увидим жизнь богатой московской семьи, крупного чиновника Ислаева и его жены и ребенка, самоизолировавшихся в Подмосковье в период пандемии. Жанр спектакля, как и жанр пьесы Ивана Тургенева — комедия. Комедия масок», — поясняет свой замысел Богомолов.











































































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