Отменен Фестиваль в Экс-ан-Провансе

Что ловить в сети 16 апреля
«Огненный ангел» в Риме и «Сон в красном тереме»16 апреля 2020335
15 апреля директор Фестиваля в Экс-ан-Провансе Пьер Оди объявил, что в этом году фестиваль, который должен был открыться в июне, не состоится.
Обращение Пьера Оди к зрителям опубликовано на сайте Фестиваля в Экс-ан-Провансе. В нем говорится, что решение об отмене фестиваля было принято в связи с запретом на проведение во Франции публичных мероприятий, который ввел 13 апреля президент Эмманюэль Макрон из-за пандемии коронавируса COVID-19.
По словам директора Фестиваля в Экс-ан-Провансе, это решение было непростым, но главное — это гарантировать безопасность зрителям, артистам и команде фестиваля.
«Мы продолжим следить за развитием событий и, если позволят обстоятельства, предложим нашим зрителям возможность виртуально присутствовать на фестивале и его постановках 2020 года посредством онлайн-трансляций», — добавил Пьер Оди.
Он выразил благодарность всем, кто участвовал в подготовке фестиваля и заверил, что его команда сделает всё возможное, чтобы в будущем фестиваль не обманул ожиданий 2020 года.
Фестиваль в Экс-ан-Провансе проводится с 1948 года. В этом году в его программе было пять оперных спектаклей, в том числе «Так поступают все» Моцарта в постановке Дмитрия Чернякова. Среди артистов, занятых в этих спектаклях, Кристиан Герхаер, Сабин Девьель, Аня Кампе, Георг Нигль, Вероник Жанс, Сандрин Пьо, Анна Прохазка, Магдалена Кожена, Клаудия Манке, Ричард Крофт, Рассел Браун, Николь Шевалье, Дмитрий Ульянов.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
14:33«Кинотавр-2020» пройдет осенью
13:59Сибирские деятели культуры встретятся на дистанционном кэмпе
13:13Театр на Малой Бронной готовит спектакль «Месяц в деревне. Самоизоляция»
12:26Отменен Фестиваль в Экс-ан-Провансе
Вчера
18:10«Самокат» признан одним из лучших детских издательств в Европе
17:00«Москва глазами инженера» и COLTA.RU запускают онлайн-экскурсии по городам мира
16:11«Эшколот» проведет онлайн-встречу о «новом мышлении» Франца Розенцвейга
14:15Открыт прием заявок на конкурс «Золотой Трезини»Все новости
«Огненный ангел» в Риме и «Сон в красном тереме»16 апреля 2020335
Звезда Байройта Елена Панкратова — о занятиях со студентами по скайпу15 апреля 2020793
«Ни возьмись» на Кольте. Пять (или больше) вопросов Марату Гельману15 апреля 20201170
Питерская этно-экспериментальная группа выпускает новый полнометражный альбом «Волчья ягода» — первый за пять лет. Премьеры песен и клипа15 апреля 20201797
«Корсар» в Большом, «Щелкунчик» в Монте-Карло, Рене Папе на русском престоле15 апреля 20201938
Борис Локшин о Леониде Цыпкине, непрочитанном классике15 апреля 20201923
Путин сравнил коронавирус с половцами и печенегами, терзающими загадочных «нас». Историк Роман Шляхтин считает, что стоит проанализировать генезис этого образа — и обнаружить воображаемого врага в себе14 апреля 20201861
Появление звезды рок-н-ролла: глава из нового документального романа Александра Кушнира о Майке Науменко14 апреля 20202820
Тайм-менеджмент для смертных: состаренные селфи в эпоху эпидемии14 апреля 20202082
Чешская сказка, русская рулетка и барочная опера про ацтеков14 апреля 20201958
Леонид Гиршович о текущем моменте13 апреля 20202125
Лучшие новые сериалы апреля: «Рассказы из Петли», «Домой засветло», «Миссис Америка» и другие13 апреля 20204334