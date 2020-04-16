Отменен Фестиваль в Экс-ан-Провансе

© Vincent Pontet

15 апреля директор Фестиваля в Экс-ан-Провансе Пьер Оди объявил, что в этом году фестиваль, который должен был открыться в июне, не состоится.

Обращение Пьера Оди к зрителям опубликовано на сайте Фестиваля в Экс-ан-Провансе. В нем говорится, что решение об отмене фестиваля было принято в связи с запретом на проведение во Франции публичных мероприятий, который ввел 13 апреля президент Эмманюэль Макрон из-за пандемии коронавируса COVID-19.

По словам директора Фестиваля в Экс-ан-Провансе, это решение было непростым, но главное — это гарантировать безопасность зрителям, артистам и команде фестиваля.

«Мы продолжим следить за развитием событий и, если позволят обстоятельства, предложим нашим зрителям возможность виртуально присутствовать на фестивале и его постановках 2020 года посредством онлайн-трансляций», — добавил Пьер Оди.

Он выразил благодарность всем, кто участвовал в подготовке фестиваля и заверил, что его команда сделает всё возможное, чтобы в будущем фестиваль не обманул ожиданий 2020 года.

Фестиваль в Экс-ан-Провансе проводится с 1948 года. В этом году в его программе было пять оперных спектаклей, в том числе «Так поступают все» Моцарта в постановке Дмитрия Чернякова. Среди артистов, занятых в этих спектаклях, Кристиан Герхаер, Сабин Девьель, Аня Кампе, Георг Нигль, Вероник Жанс, Сандрин Пьо, Анна Прохазка, Магдалена Кожена, Клаудия Манке, Ричард Крофт, Рассел Браун, Николь Шевалье, Дмитрий Ульянов.











































































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